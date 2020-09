Oroscopo 29 settembre 2020: Vergine evitate le polemiche, imprevisti per Capricorno

L’Oroscopo del 29 settembre esorta i nati sotto il segno della Vergine ad evitare le polemiche. I Capricorno potrebbero avere degli intoppi

Previsioni 29 settembre fino a Vergine

Ariete. Momento molto favorevole per l’amore. Le relazioni che nasceranno in questo particolare periodo potranno diventare qualcosa di molto importante. Siete passionali e piedi di spirito d’iniziativa. Annoiarsi al vostro fianco sarà una cosa particolarmente difficile oggi.

Toro. Questo non è il momento più adatto per avanzare delle pretese. In amore e nel lavoro fareste bene ad adattarvi a ciò che avete. Talvolta, cambiare la vecchia strada per la nuova non è una cosa saggia. Valutate attentamente eventuali nuove proposte e non legatevi a persone troppo complicate.

Gemelli. Spesso siete un po’ intolleranti alle responsabilità. Cercate di essere un po’ più maturi su certi argomenti. La giornata odierna potrebbe prendere una piega un po’ polemica. Per tale motivo, cercate di stare lontani da coloro i quali non la pensano come voi.

Cancro. Anche se il periodo non è esattamente dei migliori, cercate di non gettare tutto all’aria. Spesso siete pervasi dal nervosismo e tendete a prendere delle decisioni affrettate e poco pensate. In questo momento, però, questa è una cosa che non dovrete assolutamente fare se non volete avere problemi.

Leone. L’Oroscopo del 29 settembre vi annuncia che sarà una giornata molto equilibrata. Oggi sarete in grado di manifestare la vostra opinione senza imporla agli altri. Sono favoriti i rapporti con gli altri. Per tale motivo, se siete single, questo è il momento giusto per darsi da fare.

Vergine. Oggi siete un po’ distratti. Avete troppe cose che vi frullano nella testa e questo potrebbe rendervi particolarmente agitati. Cercate di evitare le polemiche, soprattutto sul lavoro. Accettate ciò che avete e ciò che vi diranno senza fare troppe storie. Tempi migliori arriveranno.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Dopo un periodo un po’ burrascoso, finalmente potrete godervi un po’ di serenità. Specie in amore pare abbiate trovato una certa sintonia con il partner. Cercate di mantenere questa armonia il più a lungo possibile. Nel lavoro, invece, cominciano ad aprirsi nuove opportunità.

Scorpione. Oggi sarete perfettamente in sintonia con il vostro io. Mente e cuore andranno di pari passo, pertanto, è il momento giusto per agire. Siete razionali il giusto e abbastanza precisi soprattutto sul lavoro. In amore, però, questa meticolosità potrebbe portare a qualche polemica.

Sagittario. La giornata odierna potrebbe porvi dinanzi qualche piccolo disguido sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e di evitare le polemiche sterili. In campo affettivo, invece, potrebbe essere necessario un chiarimento. Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi.

Capricorno. Momento un po’ combattuto per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 29 settembre vi anticipa che sarà una giornata un po’ turbolenta. Da un lato siete spinti a seguire il vostro istinto, ma dall’altro sarete frenati dagli eventi. Alcuni ostacoli potrebbero presentarsi tra voi e i vostri obiettivi.

Acquario. Per alcune coppie potrebbe essere arrivata l’ora X. Se state trascinando un rapporto ora potrebbe essere giunto il momento di prendere una decisione. In campo lavorativo, invece, bolle qualcosa in pentola. Molto probabilmente sono in arrivo delle novità.

Pesci. Le previsioni di oggi vi esortano ad evitare di prendere decisioni importanti. La Luna nel segno vi renderà particolarmente vulnerabili ed inclini a lasciarvi trasportare troppo dalle emozioni e poco dalla ragione. Questo vi darà una spinta in più in amore, ma attenzione sul lavoro.