Vittorio Sgarbi sbugiarda Francesca Pepe: ‘Tra noi intimità di 18 minuti dietro ad un quadro’

Francesca Pepe aveva negato di aver avuto una relazione con Vittorio Sgabri. Quest’ultimo, però, ha rivelato dettagli piccanti del loro incontro

GF Vip: Francesca Pepe smentisce la relazione con Vittorio Sgarbi

Francesca Pepe è entrata come concorrente nella quinta edizione del Grande Fratello Vip con il secondo gruppo. Nella clip di presentazione le è stato ricordato che lei è conosciuta dai giornalisti per aver avuto una storia, anche se breve, con Vittorio Sgarbi. Lei, però, ci ha scherzato su dicendo di averlo visto solamente per 7 ore ad un evento.

Nella Casa, con gli altri concorrenti, Francesca ha poi approfondito l’argomento. Ha detto che non ha mai avuto una relazione con Sgarbi. Semplicemente si sono incontrati ad un evento in cui lei lavorava come valletta e una giornalista ha pensato che fosse la sua nuova fidanzata. La modella ha detto che era stato Sgarbi a dire che lo era, ma è stato un caso di gossip montato per visibilità.

Vittorio Sgarbi sbugiarda Francesca Pepe: dettagli intimi

Barbara D’Urso ha approfittato della presenza di Vittorio Sgarbi come opinionista a Live – Non è la D’Urso per chiedere spiegazioni su questa vicenda. Come mai Francesca ha smentito la relazione con lui? A quel punto il critico d’arte ha raccontato la sua versione dei fatti.

Ha incontrato Francesca ad una mostra d’arte e lui è rimasto colpito dalla sua bellezza. Poi è rimasto sorpreso dalla voglia della modella di stare con lui, tanto che si sono appartati in un angolo, dietro ad un quadro, e lì è avvenuto un momento di “intimità affettuosa” per 18 minuti. Vittorio ha poi invitato Francesca a dormire da lui, ma lei ha rifiutato ed è sparita.

Poco tempo dopo i due si sono incontrati di nuovo su un volo. Lui non l’aveva riconosciuta, poi ha ricordato che “l’aveva già fatta” e quindi la stava per salutare quando lei le ha fatto una richiesta. Francesca ha chiesto se poteva cancellare la notizia della loro storia tramite le sue conoscenze.

Gli articoli non sono stati rimossi, ma secondo Sgarbi è stata la sua fortuna dal momento che si trova al Grande Fratello Vip proprio per questo. Come reagirà Francesca a queste dichiarazioni? Ma soprattutto, Alfonso Signorini la metterà al corrente di quanto detto da Vittorio Sgarbi?