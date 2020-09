Guerra tra Mario Balotelli e Alessia Messina, lei pubblica chat private: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata” (FOTO)

Da quando Enock Balotelli è al GF Vip, suo fratello Mario è finito al centro di molti rumors, l’ultimo riguarda la relazione con Alessia Messina. Quest’ultima è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con cui il calciatore ha avuto una relazione.

I due protagonisti, però, portano avanti due versioni completamente diverse di quanto accaduto. Lei ha asserito di aver sempre creduto di essere fidanzata con lui. Per avvalorare tale tesi ha anche pubblicato delle chat private. Lui, invece, ha trattato la ragazza come una qualunque. Vediamo tutti i dettagli.

Botta e risposta tra Mario Balotelli e Alessia Messina

In questi giorni Mario Balotelli è stato accostato ad un flirt con Alessia Messina, ex fidanzata del tronista di Uomini e Donne Amedeo Andreozzi. Tra i due sembra esserci stato del tenero, anche se le versioni dei protagonisti non combaciano. Un po’ di ore fa, Mario ha pubblicato una IG Stories in cui ha fatto un discorso molto generico sulle persone che non riescono ad accettare un no. Le sue frecciatine sono sembrate chiaramente riferite ad Alessia. Il calciatore ha accusato la destinataria delle sue critiche di essere solo alla ricerca di un po’ di popolarità e soldi.

Subito dopo la pubblicazione di tale contenuto è intervenuta anche Alessia. La ragazza ha detto di non essere affatto interessata a questo tipo di popolarità. Inoltre, ha anche aggiunto che credeva di essere fidanzata con Balotelli, per questo è rimasta sbalordita quando lo ha visto in compagnia di un'altra donna. Per avvalorare la sua tesi, la donna ha pubblicato anche delle chat private tra lei e i giocatore.

Il presunto tradimento del calciatore

In tali messaggi, Mario Balotelli si è dichiarato ad Alessia Messina e le ha detto di avere piacere a farle conoscere il “Vero Mario”. Inoltre, il calciatore ha anche scritto alla Messina di volere solo lei nel suo futuro. Queste parole, però, vanno a cozzare completamente con il comportamento di Super Mario. Quest’ultimo, infatti, è stato beccato in compagnia di un’altra donna proprio nel periodo in cui si vociferava che avesse un flirt con Alessia.

Per ironizzare sulla vicenda, infatti, la Messina ha anche alluso alle corna che porta sulla sua testa. Anche se Mario aveva dichiarato di non avere nessuna intenzione di trovarsi in mezzo ai gossip, i due stanno continuando a lanciarsi frecciatine attraverso i social. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.