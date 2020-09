Uomini e Donne, Giulia D’Urso in lacrime sui social: ‘Non mi aspettavo che Giulio Raselli annunciasse la rottura’

L’ex corteggiatrice ha confessato di essere rimasta spiazzata dalle Instagram Stories fatte da Giulio Raselli. Ecco le sue dichiarazioni sui social

Uomini e Donne: pausa di riflessione tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso

Giulio Raselli ha partecipato a Uomini e Donne due anni fa come corteggiatore di Giulia Cavaglia. Poi, non essendo stato scelto dalla tronista, ha deciso di accettare la nuova esperienza da tentatore a Temptation Island. Dopo si è seduto sul trono e ha portato alla fine Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

Dopo la scelta in cui ha confessato a Giulia di amarla già, la coppia è andata a convivere immediatamente a Valenza, città in cui vive e lavora Giulio. In tutti questi mesi Giulio e Giulia non hanno mai nascosto di litigare spesso, che la loro storia aveva alti e bassi, ma nessuno dei due ha mai negato il grande amore che era nato tra di loro. Insieme hanno anche deciso di intraprendere una nuova avventura lavorativa.

A sorpresa, però, alcuni giorni fa, Giulio ha detto sui social che in questo momento lui e Giulia sono lontani perchè le incomprensioni tra loro e le divergenze erano troppe. Quindi, hanno deciso di prendersi una pausa. “Non so cosa accadrà in futuro, ma adesso le cose stanno così”, ha detto l’ex tronista promettendo di aggiornare i fan. Ma Giulia ha avuto una reazione molto particolare a questo annuncio.

Giulia D’Urso in lacrime sui social: ‘Non mi aspettavo che Giulio facesse quelle storie’

Giulia D’Urso ha deciso di rompere il silenzio soltanto qualche ora fa. L’ex corteggiatrice ha fatto una serie di Instagram Stories (che ha più volte registrato e cancellato perchè le veniva da piangere) in cui ha rivelato che non si aspettava questo tipo di comportamento del suo fidanzato. Infatti, pare che ci sia stato un furioso litigio e che Giulio si sia arrabbiato davvero molto.

Ma loro sono abituati a litigare, allontanarsi e poi fare pace e Giulia credeva che fosse la stessa cosa. Ma questa volta Giulio ha detto pubblicamente che non stanno più insieme. Questo l’ha sorpresa molto anche perchè avrebbe voluto saperlo lei stessa prima degli altri.

L’ex corteggiatrice era davvero molto giù, con gli occhi lucidi, ma ha ringraziato tanto tutte le persone che le hanno mandato messaggi di conforto. Che cosa ne dite? Sarà davvero la fine del loro amore?