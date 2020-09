GF Vip, Pierpaolo Pretelli cotto di Elisabetta Gregoarci, la confessione: ‘Non provavo queste cose da anni’

L’ex velino di Striscia la Notizia ha ammesso di provare qualcosa per Elisabetta Gregoraci. Ecco che cosa ha detto qualche ora fa nella Casa

GF Vip: Pierpaolo Pretelli innamorato di Elisabetta Gregoraci?

Pare stia nascendo il primo atteso flirt della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata in diretta su Canale 5 Alfonso Signorini aveva fatto qualche battuta su Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ma entrambi hanno riso e negato. Tuttavia, il bacio in piscina e il ballo sensuale per la prova settimanale non hanno lasciato dubbi.

Il tutto è stato confermato nelle ore seguenti in cui Elisabetta e Pierpaolo hanno continuato a stare vicini, anche di notte, a lanciarsi sguardi d’intesa e a parlare di desideri di baci. Insomma, pare davvero che tra i due stia nascendo qualcosa e la prova del nove è stata data dall’ex velino di Striscia la Notizia. Ecco che cosa ha confidato ad Adua Del Vesco.

Pierpaolo confessa: ‘Non provavo queste cose da anni’

Pierpaolo si è ritagliato un momento di confidenze con Adua Del Vesco in cui hanno parlato proprio di quello che sta accadendo tra lui ed Elisabetta Gregoraci. Lui, con una particolare luce negli occhi, ha detto che non si sarebbe mai aspettato che l’ex moglie di Flavio Briatore fosse così e poi ha confessato che sono anni che non prova una cosa simile per una persona soltanto con degli sguardi. “Con lei sono tornato un po’ bambino“, ha ammesso prima di fare un’altra importante rivelazione.

Pare che anche Elisabetta si sia sbilanciata con lui. Infatti, la sera prima lei è andata nel letto di Pierpaolo e l’ha rimproverato di non averle dato la buonanotte. Secondo Adua a Elisabetta piace molto Pierpaolo ed è disposta anche a lasciargli il suo posto nel letto accanto a lei. Ma Pierpaolo ha detto che non è ancora il momento. Fino a quando Elisabetta sarà frenata lui la rispetterà.

Nel frattempo, però, Pierpaolo è in cerca di consigli d’amore dagli altri coinquilini. In un confronto con Matilde Brandi ha fatto capire che non sa come comportarsi con una donna come lei e la ballerina gli ha fatto capire che innanzitutto è ricambiato e di questo ne è sicura.

Poi, secondo lei, va benissimo la tecnica del bastone e della carota. Con questo avrà successo al 100%. Voi che cosa ne pensate?