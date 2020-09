Benedetta Rossi, l’annuncio tanto atteso: “tra un mese…”

Arriva una bellissima notizia per tutti i fan di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è la foodblogger più amata dagli italiani e quando si tratta di ricette non si tira mai indietro. La cuoca marchigiana inoltre è molto attiva sui social, e attraverso questi comunica continuamente con i suoi fan aggiornandoli sia sulla vita privata che professionale.

Proprio i social infatti fanno vedere il lato più umano di Benedetta, non solo quello di cuoca ma anche quello di moglie. Insieme a lei sempre suo marito Marco e il suo adorato cagnolino.

La foodblogger pronta per un nuovo libro a breve in edicola

Benedetta Rossi possiamo dire che è una donna instancabile. Sempre alla ricerca del piatto perfetto, ma anche sempre indaffarata tra la casa e il suo amato cane. Da quando è stata travolta dal successo, la sua vita è letteralmente cambiata. La foodblogger, infatti, si divide tra il suo seguitissimo canale Youtube “Fatto in casa da Benedetta”, la trasmissione televisiva “Fatto in casa per voi” in onda su Real Time, il suo agriturismo e anche alla scrittura.

Chi segue Benedetta Rossi sa che ha già scritto 4 libri, ovviamente sulla cucina andati tutti letteralmente a ruba. A quanto pare, però, per i suoi amatissimi fana breve ci sarà una bella notizia. Molto presto ne uscirà uno nuovo e a darne l’annuncio è stata lei stessa poco fa su Instagram.

L’annuncio su Instagram e la felicità dei fan

Con uno screenshot, Benedetta Rossi si è lasciata immortalare alle prese con le firme per il suo nuovo libro. Questa è sicuramente una bellissima notizia per tutti i suoi fan e anche e per quelli che stanno conoscendo solo adesso la giovane donna e che magari vorrebbero lanciarsi in unove e succulenti ricette. Ricordiamo che la seguitissima blogger, ha un account Instagram seguito da circa tre milioni di fan e questo confermerebbe come Benedetta riesce a prendere tutti per la gola.

“Tra circa un mese uscirà il nuovo libro. Ci stiamo portando avanti firmando qualche …. migliaia di copie. Ci vorrà tutto il fine settimana. (sperando comunque di poterci incontrare di nuovo in libreria, intanto cerchiamo di trovare soluzioni alternative)” ha scritto Benedetta Rossi sul suo profilo Instagram. Una gioia immensa che ha reso felici tutti i suoi fan.