Uomini e Donne anticipazioni oggi: tatuaggio importante per Jessica, i triangoli continuano

Oggi, martedì 29 settembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e le anticipazioni sono davvero succulente. in studio si continuerà a parlare sia dei membri del trono classico sia di quelli del trono over.

La situazione sta diventando sempre più intrigante in quanto alcuni cavalieri più adulti si stanno interessando alle giovani corteggiatrici dando luogo a triangoli davvero molto interessanti. Il più animato è quello tra Gianluca, Lucrezia e Armando. Per quanto riguarda Jessica, invece, la ragazza compirà un gesto molto importante nei confronti di Davide.

Anticipazioni puntata di oggi: Jessica spiazza

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che al trono classico Jessica farà un’esterna con Davide. i due si troveranno sempre più in sintonia. Il corteggiatore porterà la tronista da un tatuatore e lei deciderà di disegnare una piccola rana sul suo polso come ricordo di questa esterna. Ricordiamo che la fanciulla ha un debole particolare per questo tipo di animale. Per quanto riguarda il tronista Davide, invece, il ragazzo uscirà con due sue corteggiatrici.

L’esterna con Selene non andrà molto bene, in quanto i due continueranno a parlare di quanto accaduto durante la precedente puntata. Quella con Beatrice, invece, sarà di tutt’altra natura. I due si troveranno davvero molto bene al punto che il tronista dirà di preferire lei rispetto all’altra. Beatrice gli è apparsa come una ragazza alquanto genuina, a differenza di Selene che, invece, sembra un po’ più fredda è costruita.

Ancora trinagoli amorosi a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, inoltre, le anticipazioni ci svelano che continuiamo ad assistere anche al triangolo amoroso tra Gianluca, Lucrezia e Armando. Quest’ultimo non sembra particolarmente infastidito dal fatto che la ragazza non abbia ancora deciso chi corteggiare. Stessa cosa, però, non può dirsi per il tronista. Quest’ultimo nella precedente puntata aveva dato alla corteggiatrice un ultimatum.

Il tempo sarà ormai scaduto, ma la ragazza continuerà ad ammettere di non sapere chi scegliere tra i due. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che, a causa di una brutta delusione ricevuta in passato, adesso preferisci andarci con i piedi di piombo. Per quanto riguarda il trono over, invece, vedremo che Gemma e Nicola riceveranno dei nuovi corteggiatori e corteggiatrici. Tina, ovviamente, non farà mancare ai presenti le sue battutine.