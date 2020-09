Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 29 settembre: Armando e Lucrezia vicini, Jessica cotta di Davide

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere il secondo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma?

Ancora una volta possiamo darvi alcune anticipazioni grazie al portale Il Vicolo delle News, sempre informato sullo storico programma Mediaset. Gli spoiler rivelano che continuerà il triangolo tra Gianluca, Lucrezia e Armando, mentre Nicola è uscito con Veronica. Mentre la tronista Jessica, su suggerimento di Davide si è fatta tatuare una rana sul polso.

Continua il triangolo tra Gianluca, Lucrezia e Armando

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, svelano che continuerà il triangolo amoroso tra Gianluca, Lucrezia e Armando. Il tronista in settimana non è voluto uscire con la corteggiatrice, quindi lei ha realizzato un’esterna solamente con Incarnato. Naturalmente Gianluca le ricorderà ancora una volta il suo ultimatum annunciato lo scorso appuntamento. In poche parole dovrà scegliere tra lui e l’imprenditore napoletano. La giovane, però, si mostrerà ancora abbastanza titubante.

Per tale ragione lei racconterà che in passato ha avuto una relazione lunga di quattro anni e si è rivelata troppo problematica, quindi ora vuole andarci con i piedi di piombo. Nel frattempo Nicola Vivarelli è uscito con Veronica che a sua volta ha fatto un’esterna anche con Moreno. In trasmissione lei si confronterà con quest’ultimo e litigheranno, quindi continuerà ad uscire solo con il 26enne Sirius, che la inviterà a danzare.

Uomini e Donne: il feeling tra Jessica e Davide cresce sempre di più

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio, fornite da Il Vicolo delle News, rivelano anche che le due tronista la scorsa puntata hanno eliminato alcuni corteggiatori. Di conseguenza nel nuovo appuntamento li rimpiazzeranno con altri ragazzi. Dopo la registrazione Jessica ha realizzato una esterna con Davide, colui che somiglia molto a Can Yaman.

Il giovane l’ha portata da un tatuatore, gli ha fatto disegnare una rana sul polso. La loro uscita è risultata davvero molto carina. Gli spoiler ci rivelano che molto presto i due usciranno definitivamente dal dating show di Maria De Filippi. Infatti lei lo sceglierà.