GF Vip, Tommaso Zorzi dà dello stro**o ad Alfonso Signorini: “Rovinare la vita per fare share” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, gli animi si sono parecchio accesi a causa di uno scontro tra Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini. Tutto è nato nel momento in cui il conduttore ha mostrato al coinquilino delle clip inerenti alcuni suoi comportamenti.

Il presentatore ha dichiarato di non aver molto apprezzato l’imitazione che l’influencer ha fatto di Gabriel Garko. A quel punto, tra i due c’è stato un alterco. Durante un fuori onda, Zorzi ha sbottato contro il giornalista dandogli dello stro**o.

Tommaso Zorzi sbotta contro Alfonso Signorini durante un fuori onda

La puntata di lunedì 28 settembre del GF Vip è stata parecchio animata. Tra i vari episodi, quello che ha generato maggiore scalpore, riguarda uno scontro tra il conduttore è un coinquilino. Nello specifico, Alfonso Signorini ha accusato Tommaso Zorzi di aver avuto un’uscita parecchio infelice a seguito del coming out di Gabriel Garko. L’influencer, infatti, ha simulato un ospitata da Barbara D’Urso ed ha detto: “Chi tra Adua e Gabriel avrà la gonna?” Queste parole non sono affatto piaciute al conduttore che, infatti, ha redarguito il suo interlocutore.

Zorzi ha provato a difendersi dicendo di non aver mai avuto intenzione di offendere l’attore. Essendo lui stesso esponente della categoria omosessuale, è alquanto improbabile che avesse voluto assumere un atteggiamento tipicamente omofobo. Proprio per tale motivo, quando Alfonso ha staccato il collegamento, Tommaso si è duramente sfogato contro il conduttore. (Clicca qui per il video)

L’intervento del conduttore e il giudizio del web

Tommaso Zorzi, infatti, ha criticato il comportamento di Alfonso Signorini, il quale lo ha fatto passare per quello che non è. Il concorrente, inoltre, aggiunto che il giornalista abbia voluto marciare sulla vicenda solamente per fare qualche punto di share in più. Lo sfogo del giovane è stato chiaramente ascoltato dai telespettatori. Molti utenti di Twitter, infatti, si sono riversati su tale social per commentare l’accaduto. L’episodio ha avuto un impatto così forte al punto che è stato necessario anche l’intervento del presentatore per mettere i puntini sulle i.

Dopo aver fatto sfogare l’influencer, infatti, Alfonso ha ripreso il collegamento in casa ed ha chiesto un chiarimento al giovane. Signorini ha fatto un passo indietro ed ha chiarito di non aver mai avuto intenzione di accusare Zorzi di essere omofobo. Tuttavia, è innegabile che la sua sia stata un’uscita un po’ infelice. Chiarita la situazione, Zorzi si è scusato per la battuta forse fuori luogo.