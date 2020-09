Elisabetta Gregoraci fuori di seno al Grande Fratello Vip 5: incidente osé per l’ex di Briatore (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci protagonista di un incidente piccante al Grande Fratello Vip 5

Come tutti ben sanno Elisabetta Gregoraci da due settimane è una concorrente del Grande Fratello Vip 5. La soubrette calabrese si è ambientata bene all’interno della casa più spiata d’Italia, in particolare ha trovato un feeling speciale con l’ex velino Pierpaolo Pretelli.

Prima della diretta di lunedì, però, la conduttrice di Battiti Live è stata protagonista di un piccolo incidente osé che di certo non è passato inosservato ai telespettatori. In poche parole l’ex moglie di Flavio Briatore è uscita di seno mentre stava facendo le prove del balletto. Per fortuna Myriam Catania che è accorsa per aiutare la coinquilina e amica a sistemarsi il reggiseno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa le è accaduto e i nuovi contristi con la Contessa Patrizia De Blanck.

La showgirl calabrese esce di seno mentre prova la coreografia

La gieffina Elisabetta Gregoraci nella giornata di lunedì era alle prese con una coreografia che il GF ha dato loro da imparare. Ad un tratto, però, la canotta nera della soubrette calabrese si è abbassata all’improvviso lasciando in bella mostra il suo décolleté seno. La regia del reality show Mediaset, ha immortalato tutto e ovviamente sul web e sui vari social network il clima si è infuocato.

Accanto all’ex moglie di Flavio Briatore c’era l’ex velino Pierpaolo Pretelli che ovviamente è rimasto incantato da tanta bellezza. Lì vicino c’era pure Myriam Catania che, appena si è accorta dell’incidente bollente della collega è accorsa per darle una mano d’aiuto. (Continua dopo il video)

Elisabetta con le tette di fuori😂 #GFVIP pic.twitter.com/9VD2IcspgW — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 25, 2020

Patrizia De Blanck contro Elisabetta Gregoraci

Di recente Patrizia De Blanck ha avuto un nuovo raptus nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Per quale ragione? A quanto pare alla Contessa non piace il suo avvicinamento all’ex velino Pierpaolo Pretelli. Sembra proprio che la nobile dal linguaggio scurrile non gradisca particolarmente la presenza della soubrette calabrese.

“Non se la inc*** nessuno”, ha detto senza peli sulla lingua la madre di Giada in una conversazione con il giornalista Fulvio Abbate. Ricordiamo che quest’ultimo, dopo il televoto, è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip come primo eliminato della quinta stagione.