Can Yaman ha un debole per Elisabetta Gregoraci? Il like sospetto al video del GF Vip 5 (FOTO)

Can Yaman interessato ad una concorrente del GF Vip 5

Dallo scorso giugno Can Yaman e Demet Ozdemir stanno incantando il pubblico italiano grazie alla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. I fan del bel 30enne stanno attenti ad ogni suo movimento social e nelle ultime ore è emerso qualcosa di davvero sorprendente. In attesa di vederlo nel nostro Paese ospite a C’è Posta per Te di Maria De Filippi, il ragazzo sembra seguire le vicende del Grande Fratello Vip 5.

Nonostante Can abbia rifiutato l’invito di Alfonso Signorini a farne parte come concorrente, forse per il compenso troppo basso, ora il professionista si è interessato ad un’inquilina in particolare. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, al momento molto vicina all’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli.

L’attore turco e il like ad Elisabetta Gregoraci

Nel tardo pomeriggio di lunedì, prima della diretta del Grande Fratello Vip 5, sull’account Instagram di Elisabetta Gregoraci è stato condiviso un filmato. Al suo interno i momenti più carini e divertenti della soubrette calabrese all’interno della casa più spiata d’Italia. Nella didascalia a corredo della clip si invitata i follower a vedere la diretta prevista per la sera su Canale 5.

E tra i migliaia di cuoricini rossi al post ne è apparso uno che ha decisamente spiazzato tutti, ovvero quello di Can Yaman, protagonista della serie tv turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Ovviamente i seguaci di entrambi gli artisti hanno iniziato a fare delle supposizioni. Si tratta solo di un apprezzamento nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore? Oppure c’è qualcosa che ha a che fare con il GF Vip 5? (Continua dopo la foto)

Il no secco di Can Yaman al Grande Fratello Vip 5

Qualche mese fa, prima ancora che tutto il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip venisse formato, girava voce sul web che il conduttore Alfonso Signorini avrebbe provato in tutti i modi ad avere Can Yaman come inquilino della casa di Cinecittà. Ma il bel 30enne turco protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno e di Bay Yanlis aveva rifiutato categoricamente.

Ad oggi nessuno conosce le ragioni del no secco al direttore del magazine Chi, ma molto probabilmente erano legate al fatto che il professionista turco fosse prima di tutto occupato sul set della serie con Ozge Gurel, e poi perché non è interessato ai reality show.