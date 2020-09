Il Paradiso delle signore trama 1 ottobre: Nicoletta sta per tornare, Daniela nasconde un segreto

La trama della puntata del 1 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Marta e Vittorio faranno un’amara scoperta su Daniela, la madre biologica di Anna. Ludovica, invece, apprenderà una notizia spiazzante sul ritorno di Nicoletta e deciderà di mantenere il segreto con Riccardo.

Federico prenderà una drastica decisione in merito alla sua vita sentimentale. Venuta a galla la questione, Marcello potrebbe decidere di farsi avanti per conquistare finalmente il cuore di Roberta.

Nicoletta tornerà al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di giovedì 1 ottobre del Paradiso delle signore assisteremo ad un’importante decisione di Federico. Il giovane, dopo aver appreso dei tradimenti dei suoi genitori, farà una scelta in merito al rapporto con Roberta. Nel dettaglio Cattaneo lascerà la sua fidanzata in quanto, ormai, non crede più nell’amore. La ragazza, ovviamente, non prenderà affatto di buon grado e la situazione, tuttavia, non potrà fare altro che accettarla. in atelier, intanto, non si farà altro che parlare del ritorno a Milano di Nicoletta.

Il matrimonio tra la donna e ci sarebbe molto al termine, pertanto, la protagonista potrebbe tornare in città quanto prima. Ludovica ascolterà questa conversazione e si renderà conto di ciò che sta per accadere punto per tale ragione ne parlerà con Cosimo ma lo esordirà a mantenere il segreto con Riccardo. La donna, ovviamente, teme che se il suo futuro marito dovesse apprendere questa notizia potrebbe cambiare idea in merito al matrimonio.

Trama 1 ottobre: il segreto di Daniela

Marta e Vittorio, dal canto loro, nella puntata del primo ottobre del Paradiso delle signore, scopriranno un’agghiacciante verità sul passato di Daniela. La coppia, inoltre, a prenderà anche di non avere tutte le carte in regola per legge per poter adottare la piccola Anna. Presi dallo sconforto i due non sapranno cosa fare e sarà Don Saverio a porre rimedio a questa situazione. Il parroco consigliera a Daniela di battezzare la piccola Anna e di scegliere i coniugi Conti come padrino e madrina della bambina.

In un primo momento, Daniela sarà presa dallo sconforto, in quanto continuerà non avere nessuna intenzione di badare alla piccola Anna. Tuttavia, dopo le istruzioni di Don Saverio, prenderà in considerazione questa ipotesi, la quale potrebbe rivelarsi una speranza per la coppia di potenziali genitori. Una volta aggiunto il fatidico momento del battesimo, però, la donna non si presenterà in chiesa.