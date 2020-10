Gianni Sperti umiliato da una dama di Uomini e Donne: “Continua a mungere le mucche vai, ti viene bene…”

Discussioni a Uomini e Donne

Il primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne ha preso al via all’insegna delle polemiche. In un primo momento c’è stata una forte discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, costringendo la padrona di casa Maria de Filippi a portare ordine in studio. Ma la lite ha coinvolto un altro protagonista del dating show di Canale 5, ovvero Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, ha attaccato la dama torinese al punto che quest’ultima ha sbottato così: “Non ti permetto di darmi della sf**ata…”.

L’ex di Paola Barale si è giustificato dicendo di averlo frainteso, ma la spiegazione non è per niente piaciuta a un’altra dama del Trono over, Aurora. Quest’ultima ha preso le difese di Gems, e successivamente ha attaccato preso di mira Sperti: “Tu parli e dai fiato…Tu non spieghi mai..”. Il diretto interessato, quindi ha sbottato così: “Io non ti sento vera…Sei finta e costruita…Fai finta di essere buona e poi alla prima occasione sparli di tutte le donne…”.

Aurora contro Gianni Sperti

Dopo il nuovo attacco da parte di Gianni Sperti, la dama del parterre senior Aurora si è immediatamente difesa. Quest’ultima ha affermato di non aver mai sparlato nessun protagonista del dating show di Maria De Filippi. Ma lo storico opinionista ha replicato senza giri di parole, dicendo: “Ma ce lo siamo dimenticati quante ne hai dette? Oltre a essere finta perbenista sei pure bugiarda…Per fortuna ci sono le puntate che dimostrano ciò che hai detto…”.

Tra i due i toni si sono surriscaldati scaturendo in una vera e propria lire. A quel punto la donna, riferendosi ad uno scatto condiviso in estate su Instagram dall’ex ballerino in cui è impegnato a mungere una mucca, ha lasciato la seguente provocazione: “Continua a mungere le mucche vai..Ti viene bene…”.

Gianni Sperti e il botta e risposta con la dama Aurora

Ovviamente la provocazione di Aurora non è piaciuta per niente a Gianni Sperti che è andato su tutte le furie. Senza indugio, lo storico opinionista di Uomini e Donne ha detto: “Qual è il problema? A me piace mungere le mucche…Io sono nato nella campagna con gli animali…E me ne vanto…Non rompere…”.

Replica che non è stata presa bene dalla protagonista del Trono over che ha sbottato così all’ex ballerino di Amici: “Sei proprio caduto di stile…”. E’ palese che tra i due non c’è propria sintonia e difficilmente andranno mai d’accordo.