Oroscopo 30 settembre 2020: Gemelli un po’ affaticati, Bilancia in ripresa

L’Oroscopo del 30 settembre esorta i nati sotto il segno dei Gemelli a tenere duro e a non lasciarsi scalfire dalla stanchezza. Momento di ripresa per la Bilancia. Gli Acquario, invece, vorrebbero evadere un po’

Previsioni 30 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno oggi saranno pervasi da un bisogno di consensi. Amate sentirvi apprezzati e ricevere complimenti. Ad ogni modo, cercate di non far dipendere troppo il vostro umore e la vostra autostima dal giudizio altrui. In amore siete passionali e interessanti.

Toro. Momento molto interessante per quanto riguarda il lavoro. L’Oroscopo del 30 settembre vi annuncia che presto potrebbero esserci delle novità. Cercate di pensare un po’ di più a voi stessi e alla vostra salute, troppe volte vi trascurate. In amore non è detto che siate sempre voi il problema di una discussione.

Gemelli. Chi di voi ha cominciato una nuova attività potrebbe provare già una sensazione di stanchezza. Probabilmente, dovete solo abituarvi ai nuovi ritmi. Non vi arrendete e continuate a lottare per ottenere ciò che desiderate. In amore, invece, dovete lasciare gli altri un po’ più liberi di compiere le scelte indipendentemente da voi.

Cancro. I nati sotto questo segno si accingono a vivere dei momenti molto piacevoli per quanto riguarda l’amore. Se siete single, potreste trovare presto l’anima gemella, o comunque qualcuno di interessante. In campo lavorativo, invece, c’è da attendere ancora un po’ prima di vedere miglioramenti.

Leone. In questo periodo sono favoriti tutti i nuovi incontri. Sia in campo sentimentale sia amichevole è il momento di allargare i vostri orizzonti di conoscenze. Nel lavoro siete particolarmente creativi e sicuri di voi. Valutate bene una possibile proposta che potrebbe presentarsi sul vostro cammino.

Vergine. Il 2020 è sicuramente il vostro anno. Se per molti questo ha rappresentato un anno nefasto, per voi è stato simbolo di un nuovo inizio. Ad ogni modo, in questo momento potreste vivere una piccola battuta d’arresto. Il lavoro potrebbe risentire di un po’ di stress, mentre l’amore procede alla grande.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi sono impegnati nel combattere più battaglie. Questo potrebbe farvi sentire stanchi e affaticati, ma non demordete. Anche per voi sono in arrivo tempi migliori e momenti di rivalsa. In campo lavorativo, invece, alcune situazioni che sono in stand-by potrebbero riattivarsi presto.

Scorpione. Questo è un periodo pieno di impegni per voi. La cosa non vi dispiace affatto, in quanto vi tiene la mente occupata. In amore tutto procederà a gonfie vele. L’Oroscopo del 30 settembre vi annuncia che da questo momento potrebbe cominciare la vostra rivalsa anche in campo professionale.

Sagittario. Ricordate che le cose semplici sono sempre le migliori. Spesso vi complicate la vita inutilmente e questo non è proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento. In amore avete le idee abbastanza chiare, mentre sul lavoro potreste essere pervasi da alcune perplessità.

Capricorno. Se sarete audaci riuscirete ad avere belle soddisfazioni in campo professionale. Anche se il vento non tira esattamente nella vostra direzione, voi sarete più forti e riuscirete a guadagnarvi successi anche controvento. Non badate troppo al giudizio degli altri e guardate dritto verso i vostri obiettivi.

Acquario. Spesso risulta difficile far conciliare il dovere con il piacere. In questo periodo avete la testa piena di impegni e potreste avvertire il bisogno di una pausa. In amore è un periodo molto fortunato specie se siete single. Uscite il più possibile perché sono favoriti gli incontri.

Pesci. Oggi vi sentite particolarmente esuberanti. Se avete delle questioni in sospeso, sia dal punto di vista lavorativo sia personale, è il momento di risolverle. Sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni creative e a stretto contatto con il pubblico. Evitate di assumere alcol o sostanze troppo eccitanti in questo periodo.