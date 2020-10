Serena Enardu ammette che le manca Pago, poi il retroscena su Tale e quale show: “Guardo solo lui” (FOTO)

Da quando Pago ha debuttato come concorrente di Tale e quale show, moltissimi utenti del web sono curiosi di sapere cosa pensi Serena Enardu. Per tale ragione, l’influencer ha deciso di soddisfare le loro richieste rispondendo a diverse domande su Instagram.

Nello specifico, c’è chi le ha chiesto se le manchi Pago, cosa pensa del talent show di Rai 1 e molto altro. La donna, senza peli sulla lingua, ha deciso di rispondere a tutto facendo delle confessioni molto interessanti.

Le confessioni di Serena Enardu su Pago

La storia tra Pago e Serena Enardu è, ormai, volta al termine da un po’ di tempo. In un primo momento sembrava che i due non volessero avere nulla a che fare reciprocamente. Successivamente, però, i diretti interessati hanno cominciato a lanciare segnali confusi sui social. Nel dettaglio, sembrava quasi si stesse paventando l’ipotesi di un ritorno di fiamma. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, pare sia emersa la verità. I due protagonisti hanno deciso di rimanere in buoni rapporti, nonostante la storia d’amore sia finita.

A tal proposito, quando un utente ha chiesto a Serena se le mancasse Pago, lei ha risposto dicendo che talvolta le accade di sentire la sua mancanza, altre volte, invece, non è così. In merito a Tale e quale show, invece, ha detto che guarda la trasmissione solo perché c’è lui. Il venerdì sera, infatti, attende che il suo ex dia luogo alla sua performance e poi spegne il televisore. (Continua dopo la foto)

Il pensiero su Tale e quale show

La donna ha ammesso che fa così non perché non le piaccia il programma, quanto piuttosto perché non riesce più a fare tardi in quanto sono cambiati i suoi ritmi da quando Tommaso è tornato a scuola. Ad ogni modo, Serena Enardu ha aggiunto che, a suo avviso, Pago sia il migliore di tutti e, per questo motivo, è il più adatto a vincere questa edizione dello show. In effetti, il cantante sta dando il meglio di sé guadagnando sempre posizioni molto alte.

Per il resto, Serena ha detto di stare abbastanza bene. Nonostante la sveglia stia suonando molto più presto rispetto al solito, le sue giornate stanno procedendo in modo molto dinamico. Si sta concentrando principalmente su se stessa, sul suo aspetto fisico e sulla sua salute.