Uomini e donne, Nicola Vivarelli beccato in albergo con una donna (FOTO)

Nicola Vivarelli beccato con una donna in albergo fuori uomini e donne

A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Questa volta otcca a Nicola Vivarelli che è finito di nuovo sotto l’occhio del ciclone. Cosa avrà mai fatto l’ex di Gemma Galgani?

La segnalazione arriva direttamente dalla nostra Influencer Deianira Marzano che sul suo profilo Instangram ha rivelato un dettaglio piccante sul corteggiatore. Ricordiamo che al momento in studio, Sirius sta facendo discutere per il suo interessamento alla corteggiatrice di Davide, Selene. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Lo scoop di Deianera Marzano su Sirius

Stando a quanto saputo da Deianira il cavaliere di Uomini e Donne sarebbe stato beccato in albergo con una donna che non sarebbe tra le dame del trono over. Una ragazza avrebbe chiamto l'influencer mostrando una foto dove si vede Nicola Vivarelli in questo hotel in compagnia di una giovane non famosa. Uno scoop clamoroso, che se si dimostrasse vero farebbe infuriare di sicuro Maria de Filippi. Stando a quanto sappiamo la redazione sta infatti già indagando sulla vicenda per capire se Sirius può continuare o no il suo percorso nel programma.

I dubbi della blogger su Nicola Vivarelli

La segnalazione che vede al centro della polemica il cavaliere di uomini e donne è stata ovviamente commentata anche da Deianira Marzano. Quest’ultima, si è chiesta il perchè l’ex fidanzato di Gemma Galgani continui ad andare al Trono Over visto che sembra non ne abbia bisogno. “Questo Nicola Vivarelli frequenta persone al di fuori del programma e non ha bisogno di trovare una donna…Che ci va a fare in Televisione?”.

La foto che incrimierebbe l’ex corteggatore di Gemma Galgani

Venerdì scorso c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E come riporta il Vicolo delle news, Nicola Vivarelli ha manifestato ancora una volta il suo interesse nei confronti della corteggiatrice Selene Querulo. Tali parole, il 26enne le ha riportate anche in un’intervista al settimanale Uomini e donne Magazine.

I due, come rivelano gli spoiler, sono stati criticati pesantemente in studio. Attacchi che hanno infastidito non poco la corteggiatrice, la quale ha abbandonato il programma. Per scorprie cosa succederà adesso non resta altro che aspettare una nuova puntata. Resta, però da capire, chi è la ragazza misteriosa in compagnia di Nicola Vivarelli e se in effetti abbia realmente una relazione segreta con qualcuno. Ecco l’immagine postata da Deianera Marzano sul suo acocunt Instagram: