Lory Del Santo vuota il sacco a Mattino 5: “Massimiliano Morra sta fingendo di essere fidanzato”

Massimiliano Morra al centro del gossip

Sono passate solo due settimane dall’avvio della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma già il pubblico continua a rimanere stupito per i numerosi colpi di scena che sono avvenuti dentro e fuori la casa di Cinecittà. Nella giornata di martedì un inquilino del reality show è stato menzionato più volte a Mattino 5 da Lory Del Santo. Stiamo parlando di Massimiliano Morra, già al centro dell’attenzione mediatica a causa del cosiddetto AresGate portato alla luce dalla sua ex Adua Del Vesco.

Stavolta, però, al polverone sollevato lunedì si è aggiunta anche Dalila, attuale compagna dell’attore o almeno, stando all’ex protagonista di Drive In, apparente fidanzata. Lunedì sera, quest’ultima è entrata nella casa più spiata d’Italia, dove ha incontrato la persona che ama ed ha avuto un duro scontro con l’ex di Gabriel Garko.

Lory Del Santo: dichiarazione choc nel talk di Federica Panicucci

Lunedì 29 settembre 2020, in diretta a Mattino 5, Lory Del Santo, ha bloccato la padrona di casa Federica Panicucci dando una notizia choc. Stando a quanto le hanno riferito, Massimiliano Morra sta fingendo di essere fidanzato con Dalila.

Ma non è finita qui, la produttrice di ‘The Lady’ ha rincarato la dose dicendo: “Secondo me fingono. Lei è spuntata all’improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello. Secondo me lei stava recitando ed è un’attrice. Tu non devi dire sempre ‘lui è il mio fidanzato, il mio fidanzato’, l’ha detto quattro volte. Se è il tuo fidanzato tu lo chiami per nome Massimiliano, non ripeti sempre che è il tuo fidanzato”. Ovviamente le sue dichiarazioni hanno spiazzato la conduttrice e tutti i presenti in studio, ma anche sul web gli utenti hanno iniziato a parlare della vicenda.

Lory Del Santo a Mattino 5 dice che Morra e Dalila non sono fidanzati

Ospite a Mattino 5 in veste di opinionista, dialogando con Federica Panicucci, Lory Del Santo ha continuato così: “Loro hanno architettato tutto. Ma non è una mia notizia, mi è stato riportato. Io non ho prove personali. Loro si sarebbero messi d’accordo così lui al Grande Fratello non sarebbe stato oppresso dal fatto del cercarsi una fidanzata. Lui con le donne è sfuggente, sfugge da Adua e da tutte”.

La padrona di casa del rotocalco mattutino di Canale 5, in assenza di prove ha giustamente preso le distanze dalle affermazioni dell’ex gieffina. Tuttavia quest’ultima è più che certa che il fidanzamento tra Massimiliano e Dalila sia solo una recita. Ecco la clip in questione: