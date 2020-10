Flavio Briatore rimprovera Elisabetta Gregoraci: “Se le piace stare con i ragazzini, mi dispiace per mio figlio”

Flavio Briatore deluso dall’ex moglie

A quanto pare Flavio Briatore è rimasto particolarmente deluso dalle affermazioni che la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci ha fatto all’interno del Grande Fratello Vip 5. Giorni fa la soubrette calabrese durante uno sfogo aveva etichettato il suo matrimonio con il noto imprenditore come qualcosa di infelice.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’ex manager della Formula 1 ha espresso il suo disappunto, soprattutto per il figlio Nathan Falco che potrebbe aver udito le parole della madre. Per tale ragione Briatore, che di recente è stato intervistato da Striscia la Notizia, ha bacchettato la sua ex: “Mi dispiace se mio figlio legge queste cose”. L’uomo ha detto anche che vorrebbe pensare solo al bene del bambino.

Briatore stuzzica la Gregoraci su Pretelli

Oltre alle dichiarazioni sul loro matrimonio, Flavio Briatore non ha gradito per niente altre circostanze che vedono protagonista Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del GF Vip 5. In poche parole al noto imprenditore non va giù che la sua ex moglie si sia avvicinata moltissimo all’ex velino Pierpaolo Pretelli, anche se la stessa nelle ultime ore lo ha allontanato un po’.

“Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini…, se questo per lei è affrancarsi ok”, ha tuonato l’ex manager della Formula 1. Inoltre, quest’ultimo ha voluto lanciare una provocazione alla madre di suo figlio Nathan Falco: “Allora potrebbe anche rinunciare a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma”.

Flavio Briatore tuona contro Elisabetta Gregoraci

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Flavio Briatore che è guarito dal Covid-19, ha replicato alle dichiarazioni che Elisabetta Gregoraci ha fatto sul loro matrimonio ormai fallito. “Aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa. A Londra 1500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista”, ha tuonato l’imprenditore.

In poche parole, secondo quest’ultimo l’ex moglie aveva tutto per essere felice. Successivamente ha concluso la chiacchierata col giornalista in questo modo: “Non dico quanto le passo al mese, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere. Non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”. Venerdì sera, Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fartelo Vip 5 farà leggere tali dichiarazioni alla gieffina? Sicuramente la donna ci rimarrà davvero male.