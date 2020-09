Gravi accuse su Massimiliano Morra, parla l’ex di Dalila: “Tradito, lasciato e licenziato a causa sua” (FOTO)

In queste ore, Massimiliano Morra è finito al centro di alcune polemiche a causa di gravi accuse che gravano sul suo capo. Nel corso della puntata odierna di Mattino 5, Lory Del Santo ha fatto delle strane allusioni sul suo conto.

Nello specifico, secondo la donna, Massimiliano avrebbe finto di essere fidanzato con Dalila solo per nascondere la sua omosessualità. L’influencer Deianira Marzano, però, ha smentito le parole della Del Santo riportando la segnalazione di un certo Silvano, ex di Dalila. Vediamo tutti i dettagli.

Silvano e le gravi accuse contro Dalila e Massimiliano

L’influencer Deianira Marzano ha smentito le accuse di Lory contro Massimiliano Morra in merito alla sua presunta farsa organizzata durante la puntata di ieri sera del GF Vip. La donna ha riportato la segnalazione dell’ex fidanzato di Dalila, il quale ha confermato che la sua ex lo abbia lasciato proprio per iniziare una relazione con Morra. Quest’ultimo, però, non avrebbe giocato un ruolo proprio pulito in questa storia. Silvano, infatti, ha raccontato di aver conosciuto Massimiliano ad un evento a Napoli.

Silvano e Dalila erano felicemente fidanzati da quattro anni ma, dopo l’incontro con Morra, le cose sono cambiate. Una sera, il ragazzo ha beccato la sua ex e l’attore ad una festa sulla spiaggia insieme. A quel punto, ha fatto finta di niente per non rovinare le vacanze alla sua famiglia. Dopo due giorni, infatti, la coppia è andata in crociera con i parenti. Durante il viaggio, però, Silvano ha raccontato alla donna quanto visto e lei, dopo un po’ di titubanza, ha confessato tutto. (Continua dopo la foto)

Il “furto” di Morra

Dopo che il tradimento è venuto a galla, i due si sono lasciati, ma non solo. Silvano lavorava presso una zia di Dalila, la quale lo ha licenziato dopo la separazione da sua nipote. Inoltre, il tutto sarebbe avvenuto a seguito della morte del padre del protagonista di questa segnalazione. Con questo racconto, dunque, Deianira ha voluto liberare Massimiliano Morra dalle accuse di Lory, ma gliene ha attribuite altre.

Il giovane, dunque, avrebbe giocato d’astuzia riuscendo a “rubare” la fidanzata da un altro uomo. Inoltre, pare sia anche la causa dei comportamenti assurdi di Dalila che, dopo aver tradito il suo compagno, lo avrebbe anche fatto licenziare e abbandonato in un momento estremamente delicato come un lutto.