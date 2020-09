Uomini e Donne spoiler oggi: Davide in sintonia con Beatrice, Nicola esce con Veronica

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che proseguirà il confronto/scontro tra Gianluca, Lucrezia e Armando. In seguito, poi, verrà dato spazio anche agli altri tronisti, tra cui Davide e Jessica.

Nicola Vivarelli, invece, uscirà con Veronica e, al contempo, riceverà la visita di nuove corteggiatrici. Anche Gemma sarà informata dell’arrivo di due nuovi spasimanti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà.

Spoiler oggi pomeriggio: Davide vicino a Beatrice

Nella puntata di oggi, 30 settembre, di Uomini e Donne vedremo che Gianluca e Armando continueranno a punzecchiarsi. La precedente messa in onda si è conclusa con i due protagonisti, seduti al centro dello studio, intenti a contendersi Lucrezia. La fanciulla continuerà a dire di non sapere chi scegliere tra i due pretendenti. Il più determinato tra i due sembra essere Incarnato, riuscirà ad avere la meglio? Per quanto riguarda il trono di Davide, invece, vediamo che sarà altrettanto movimentato.

Il ragazzo farà due esterne, una con Selene e l’altra con Beatrice. Con la prima avrà modo di confrontarsi in merito alle recenti discussioni avute in studio. Nello specifico, il ragazzo non ha preso di buon grado che la fanciulla abbia accettato le avances di Nicola Vivarelli. Per quanto riguarda la seconda esterna, invece, essa andrà molto bene. Il tronista si troverà molto in sintonia con la ragazza, che reputa intrigante, ma allo stesso tempo semplice.

L’avvicinamento tra Nicola e Veronica a Uomini e Donne

Tornando al trono over, invece, gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Nicola dirà di essere uscito con Veronica. La donna, però, ammetterà di essere in contatto anche con Moreno, con il quale sembrava stesse nascendo qualcosa. Proprio per tale ragione, i due avranno uno screzio durante la puntata. La discussione prenderà una brutta piega, al punto che la donna deciderà di interrompere la relazione con quest’ultimo conoscendo solo Vivarelli.

Al termine del dibattito, infatti, l’ex spasimante di Gemma Glgani inviterà a ballare la sua dama. Ad ogni modo, sia lui sia Gemma assisteranno all’ingresso di nuovi spasimanti. La Galgani incontrerà due uomini. Dopo aver ascoltato entrambi con apprensione, la dama sceglierà di tenerne solo uno. Per quanto riguarda Nicola, invece, riceverà la visita di una donna alquanto distinta. Ella dirà di essere un’amante della cultura e dei viaggi.