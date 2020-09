Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi 30 settembre: Nicola preso da Veronica, Jessica si fa un tatuaggio

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio, mercoledì 30 settembre 2020 alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere il terzo appuntamento settimanale. Cosa succederà nello studio 6 del centro Elios della Capitale?

Ancora una volta possiamo darvi alcune anticipazioni grazie al sito internet Il Vicolo delle News, sempre informato sullo storico programma Mediaset. Le anticipazioni dicono che il 26enne Nicola Vivarelli è uscito con Veronica. Mentre la tronista Jessica, su suggerimento di Davide si è fatta tatuare una rana sul polso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro accadrà in trasmissione.

Nicola Vivarelli ha realizzato un’esterna con Veronica

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, svelano cheil giovane Nicola Vivarelli in settimana è uscito con Veronica che a sua volta ha fatto un’esterna anche con Moreno. In puntata lei si confronterà con quest’ultimo e litigheranno, quindi continuerà ad uscire solo con il 26enne Sirius, che la inviterà a ballare. Per Gemma Galgani giungeranno al centro del parterre altri due cavalieri, ma la dama torinese ne terrà solamente uno.

Per il suo ex Vivarelli arriverà una signora abbastanza elegante e amante della cultura e dei viaggi. Mentre per la giovanissima (18 anni) tronista Sophie, che ha ammesso di essersi rifatta le labbra, scenderanno dalla passarella ben cinque ragazzi nuovi. Li terra tutti? Non ci rimane che attendere l’appuntamento di oggi pomeriggio e capire se il giovane ha intenzione di conoscere ad altre oppure se pensa ancora la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino.

Uomini e Donne: Jessica fa un gesto estremo nei confronti di Davide

Le anticipazioni della puntata odierna delle 14.45, fornite da Il Vicolo delle News, svelano anche che le due troniste lo scorso appuntamento hanno eliminato alcuni ragazzi. Di conseguenza nel nuovo appuntamento li rimpiazzeranno con altri corteggiatori.

Dopo la passata registrazione Jessica ha fatto una esterna con Davide, colui che secondo Tina Cipollari è vla sosia italiana di Can Yaman. Il giovane l’ha portata da un tatuatore, gli ha fatto tatuare una rana sul polso. La loro uscita è risultata molto bella a detta di tutti i presenti nello studio di U&D.