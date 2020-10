Maria Monsè, la figlia Perla Maria si è rifatta il naso a 14 anni: fiumi di polemiche sul web (FOTO)

Perla Maria si è rifatta il naso

Qualche giorno fa ospite a Pomeriggio Cinque, Maria Monsè ad una meravigliata Barbara D’Urso aveva annunciato che la figlia Perla Maria aveva intenzione di rifarsi il naso. Un’iniziativa che aveva scatenato delle polemiche non solo nel programma di Canale 5, ma soprattutto sui vari social network. Ricordiamo, infatti, che la figlia della soubrette è ancora minorenne, precisamente ha soli 14 anni.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha deciso di permettere alla primogenita di effettuare un’operazione di chirurgia estetica per non farle più avere problemi legati all’insicurezza e all’autostima. Nonostante la donna abbia provato in tutti i modi a dissuaderla non è riuscita nel suo intento. A riportare la notizia ci ha pensato il giornalista Riccardo Signoretti che ha pubblicato su Instagram la copertina dell’ultimo numero del magazine Nuovo.

Maria Monsè ha acconsentito alla figlia minorenne un intervento plastico

Ebbene sì, Perla Maria, figlia di Maria Monsè è riuscita nel suo intento facendosi fare un ritocchino al naso. Nell’ultimo numero edicola del periodico Nuovo, sia in copertina che all’interno grazie ad un articolo con tanto di foto, si vede il cambiamento della 14enne, che al fianco della madre ha voluto dare una svolta alla sua esistenza. Un’iniziativa che certamente ha creato tantissime polemiche sul web e sui vari social network.

La soubrette ha acconsentito all’operazione per rendere felice la propria figlia. In molti, però, non la pensano come lei perché Perla Maria sarebbe ancora troppo giovane per finire sotto i ferri. Effettivamente, sotto il contenuto postato da Riccardo Signoretti sono apparsi troppi commenti negativi e molte accuse nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai. (Continua dopo il post)

Polemiche per la scelta di Maria Monsè

Quando aveva fatto l’annuncio a Pomeriggio Cinque Maria Monsè era stata riempita di insulti. Nonostante questo, la soubrette ha continuato per la sua strada concedendo alla figlia Perla Maria di operarsi al naso.

La 14enne da tempo voleva correggere la gobba su quella parte del volto. Sul web, però, c’è chi addirittura ha provato un vero e proprio disgusto per la scelta presa dalla showgirl e opinionista di Barbara D’Urso. Stando a degli internauti, la donna avrebbe dovuto dire no secco alla congiunta, in quanto è praticamente ancora una bambina.