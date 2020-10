Grande Fratello Vip, Dalila sbotta contro Adua: “Nessuno se la calcola più” (FOTO)

Dopo l’incontro tra Massimiliano e Dalila, quest’ultima ha sbottato contro Adua a causa di alcune dichiarazioni che la concorrente ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip. Le due hanno avuto un piccolo screzio anche durante la puntata di lunedì scorso e la cosa pare stia proseguendo a colpi di frecciatine.

Dalila, infatti, ha accusato l’ex del suo compagno di parlare della coppia solo per avere un po’ di visibilità. La ragazza ci è andata giù in modo abbastanza pesante. Andiamo a vedere che cosa è accaduto.

Le parole di Adua contro Dalila al Grande Fratello Vip

Lunedì scorso, nella casa del Grande Fratello Vip Massimiliano ha ricevuto una sorpresa dalla sua fidanzata Dalila, la quale si è confrontata anche con Adua. Tra le due sono volate velenose frecciatine. La napoletana, infatti, non ha molto gradito le dichiarazioni fatte dalla Del Vesco in merito alla storia con Massimiliano. L’attrice, dal canto suo, le ha detto che non può sapere cosa sia accaduto realmente tra i due in quanto non faceva ancora parte della vita di Morra.

Dopo lo screzio, però, Adua ha continuato a parlare della fidanzata del suo ex in modo non propriamente carino. Nel dettaglio, la protagonista pare abbia attaccato la sua “rivale” dandole dell’attrice e dicendo di essere venuta in casa solo per creare scompiglio e per recitare una sorta di ruolo. Queste dichiarazioni non hanno fatto piacere a Dalila che, infatti, non ha esitato a palesare il suo punto di vista attraverso i social.

La replica della fidanzata di Massimiliano

La ragazza, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato delle Stories in cui ha accusato Adua di essere finita nel dimenticatoio. Allo scopo di emergere e di avere un po’ di visibilità in casa, infatti, starebbe continuando a parlare del suo fidanzato e di lei. Inoltre, Dalila ha anche ringraziato Adua per averla definita “attrice” nella casa del Grande Fratello Vipm dato che il suo mestiere è tutt’altro. La napoletana ha lasciato intendere che tutte le dichiarazioni della sua rivale in amore non abbiano alcun fondamento.

Intanto, però, a lasciare un po’ spiazzati è il comportamento di Massimiliano. Anche durante la puntata del GF Vip il ragazzo è apparso alquanto incline a difendere Adua e non la sua fidanzata. Questo atteggiamento è stato colto dai telespettatori che, infatti, su Twitter si sono scagliati contro di lui.