Elisabetta Gregoraci svela il reale motivo della rottura con Briatore: “È successa una cosa al funerale di mia mamma” (VIDEO)

Durante una chiacchierata con Patrizia De Blanck ed altri concorrenti del GF VIip, Elisabetta Gregoraci ha raccontato i veri motivi della rottura con Flavio Briatore. La showgirl ha parlato di un episodio alquanto grave accaduto il giorno del funerale di sua madre.

Da quel momento in poi, nel cuore di Elisabetta qualcosa è cambiato e non è più riuscita a guardare con gli stessi occhi suo marito. Andiamo a vedere che cosa è accaduto e come hanno commentato le coinquiline.

La confessione di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è tra le concorrenti che destano più curiosità in questa edizione del GF Vip, specie in quanto donna che è stata legata ad uno degli uomini più influenti d’Italia, Flavio Briatore. Anche i coinquilini sembrano molto interessati alla sua storia, sta di fatto che spesso le fanno domande per cercare di capire in modo un po’ più approfondito cosa sia successo. La contessa De Blanck, ad esempio, ha chiesto ad Elisabetta per quale motivo fosse finita con il suo ex.

La Gregoraci è stata, in un primo momento, un po’ reticente. In seguito, però, si è aperta ed ha raccontato tutto. La donna ha detto che la situazione è molto complicata in quanto ci sono molte vicende che sono accadute. Ad ogni modo, la cosa che più di tutte le ha fatto prendere la decisione di interrompere il matrimonio è avvenuta ai funerali di sua madre. (Clicca qui per il video)

Il brutto gesto di Briatore

Quando la mamma di Elisabetta morì, in seguito ad una lunga lotta contro un brutto male, la showgirl era chiaramente devastata. Come è normale che sia, chiamò suo marito chiedendogli di raggiungerla in Calabria. Flavio lo fece ma, subito dopo la cerimonia religiosa, informò la sua donna di dover andar via. Lei rimase spiazzata e gli chiese dove dovesse andare di così importante. Lui, allora, confessò di doversi recare in discoteca per un evento.

Da quel momento, Elisabetta Gregoraci ha capito che Briatore, forse, non era la persona giusta per lei. Nel corso del racconto, la donna si è mostrata parecchio affranta ed ha fatto gli occhi lucidi. Le sue coinquiline, tra cui Patrizia e Stefania, le hanno dato tutto il loro appoggio. Specie Patrizia ha asserito che sarebbe stato davvero impossibile perdonare un simile comportamento. Sarà molto interessante vedere cosa penserà Flavio di queste dichiarazioni.