Elettra Lamborghini e Afrojack: ecco quanti soldi hanno speso per sposarsi

Elettra Lamborghini e Afrojack convolano a nozze

Sabato scorso, 26 settembre 2020 Elettra Lamborghini è convolata a nozze con il produttore discografico Afrojack. I due dopo una quarantena trascorsa insieme hanno deciso di unirsi in matrimonio. Un cerimonia molto sfarzosa che si è celebrata nella splendida cornice del Lago di Como e organizzata dal famoso wedding planner Enzo Micci. Tuttavia, prima del sì, la ricca ereditiera ha avuto alcuni problemi di salute.

Come lei stessa ha dichiarato su Instagram, account seguito da oltre sei milioni di follower, giorni prima ha avuto dei forti dolori ai reni che le impedivano di camminare. Ma non è finita qui, infatti recandosi in tarda notte in farmacia per acquistare degli antidolorifici si è dimenticata di indossare gli slip. Ovviamente anche questo aneddoto è stato reso noto dalla cantante attraverso i suoi canali social.

I costi del matrimonio

Come detto prima, la cerimonia nuziale di Elettra Lamborghini e Afrojack è stata molto sfarzosa. Il lieto evento è stato celebrato presso la Villa Balbiano che si affaccia sul lago di Como. Un posto davvero splendido dove gli ospiti, tutti sottoposti a tampone, hanno avuto modo di ammirare delle piscine sia interne che esterne e luxury suites. Stando ad alcune indiscrezioni, solo deposito cauzionale verrebbe a costare intorno a 35 mila euro.

Ovviamente a tale compenso andrebbero aggiunte le spese per le decorazioni, ma anche il menù e tanti altri servizi. La ricca ereditiera per far sì che il giorno più bello della sua vita fosse impeccabile si è rivolto al wedding planner più famoso del settore, ovvero Enzo Miccio.

Il compenso di Enzo Miccio e il costo dell’abito da sposa

Stando a dei rumors, solo una consulenza con Enzo Miccio si aggirerebbe attorno alle 700 2000 euro. Mentre per organizzare un’intera cerimonia nuziale. il famoso wedding planner chiede tra i 30 mila e i 50 mila euro. Ovviamente si tratta di cifre che non alla portata di tutti, inoltre i futuri sposi potrebbero chiedere altri servizi e questo comporterebbero altri costi. A a tali compensi bisogna aggiungere anche il costo dell’abito da sposa.

Elettra Lamborghini prima del fatidico sì ne ha indossati diversi. Il primo è stato comprato presso l’atelier di Napoli ‘Celebrity sposte’ e il costo si aggira tra gli 8 mila e i 12 mila euro. Mentre il secondo che è stato personalizzato appositamente per lei gli è venuto a costare tra gli 8 e i 20 mila euro.