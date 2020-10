Federica Panicucci sconvolta a Mattino 5: “Una mattanza, difficile da raccontare…”

Federica Panicucci sconvolta a Mattino 5: il motivo

Come tutte le trasmissioni televisive che si occupano di cronaca, anche a Mattino 5 si è parlato dell’efferato omicidio dei due fidanzati di Lecce assassinati lo scorso 21 settembre. Dopo una serie di ricerche da parte degli inquirenti, hanno individuato colui che ha ucciso i due ragazzi. Infatti c’è stata la confessione da parte dell’ex coinquilino della coppia, che è stato posto sotto fermo.

A quel punto la conduttrice Federica Panicucci ha affrontato l’argomento parlando con i suoi opinionisti il caso di cronaca nera che ha sconvolto l’opinione pubblica. “Dobbiamo capire cosa è scattato nella testa di questo giovane perché è stata una mattanza, qualcosa di incredibile, è difficile da raccontare”, ha detto la collega di Francesco Vecchi particolarmente sconvolta per l’intera vicenda. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in trasmissione.

La conduttrice toscana blocca Enrico Silvestrin

Tra i vari ospiti di Mattino 5 era presente anche l’attore Enrico Silvestrin. L’ex gieffino ha commentato con la padrona di casa Federica Panicucci la svolta sulla vicenda di cronaca nera di Lecce e l’arresto del colpevole che nelle ultime ore ha confessato tutto. L’opinionista ha fatto delle affermazioni molto forti nei confronti dell’assassino. Ricordiamo che quest’ultimo ha 21 anni che ha tolto la vita in modo crudele ai due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis.

La conduttrice toscana, però lo ha bloccato, evitando che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 si lasciasse andare a delle parole molto pesanti. “Non ti spingere in commenti, dobbiamo avere cautela non spetta a noi il profilo psicologico del ragazzo”, ha asseritio la Panicucci. A quel punto la collega di Francesco Vecchi ha anche elogiato tutti gli inquirenti perché sono riusciti a risolvere il caso in poco tempo.

Federica Panicucci elogia gli inquirenti

Prima di chiudere la puntata di Mattino 5, la padrone di casa Federica Panicucci ha voluto esprimere il suo giudizio sulla vicenda dei due fidanzati di Lecce e sul lavoro degli inquirenti. “Ottimo lavoro quello degli inquirenti, sembrava brancolassero nel buio invece molto probabilmente è stata una strategia”, ha detto in diretta la professionista Mediaset.

Dopo aver affronto questa triste vicenda di cronaca nera, la conduttrice toscana ha cambiato argomento parlando della quinta edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda su Canale 5.