Il Paradiso delle signore spoiler 2 ottobre: Cosimo fa una confessione a Riccardo

La puntata di venerdì 2 ottobre del Paradiso delle Signore sarà davvero molto intrigante per i telespettatori della soap opera Rai. In tale puntata, infatti, assisteremo al ritorno di Nicoletta. La ragazza, però, apparirà visibilmente cambiata, lasciando di stucco tutta la sua famiglia.

Cosimo, intanto, si troverà a fare un’amara confessione al suo amico Riccardo. Marcello e Salvatore, dal canto loro, dovranno fare i conti con un problema burocratico legato alla loro caffetteria. Marta e Vittorio, invece, avranno un chiarimento con Daniela.

Brutte notizie per Marcello e Salvatore al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 2 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello e Salvatore si prepareranno all’apertura della caffetteria anche in orario serale. A causa dei problemi economici riscontrati, infatti, i ragazzi hanno deciso di tenere aperta l’attivita il più a lungo possibile. I due saranno colti da mille cose da fare e saranno anche parecchio agitati. A spegnere l’entusiasmo per questa nuova esperienza, però, ci penserà un problema di tipo burocratico.

Salvatore, infatti, apprenderà di non essere riuscito ad ottenere i permessi necessari per poter tenere il bar aperto anche di sera. Marta e Vittorio, invece, rimarranno alquanto interdetti dal comportamento di Daniela. La donna non si è presentata in Chiesa al momento del battesimo di Anna e questo farà preoccupare molto i due coniugi. Ad ogni modo, nel corso dell’episodio in questione vedremo che la donna incontrerà i due protagonisti e svelerà loro le ragioni che l’hanno spinta ad agire in questo modo.

Spoiler 2 ottobre: la confessione di Cosimo

Al Paradiso delle signore, però, si verificherà anche un altro colpo di scena durante la puntata del 2 ottobre. Cosimo, infatti, non riuscirà più a mantenere la parola data a Ludovica e farà una confessione a Riccardo. Il giovane gli svelerà di essere stato lui a rivelare ad Adelaide il piano di fuga che Guarnieri aveva architettato insieme alla Cattaneo. Questo impedì alla coppia di amanti di coronare il loro sogno d’amore. Tale notizia, ovviamente, lascerà spiazzato Riccardo.

A casa Cattaneo, però, la famiglia sarà riunita a cena quando, improvvisamente, tutti saranno spiazzati dall’arrivo di una persona inaspettata. Si tratta di Nicoletta, la quale è tornata in città dopo la rottura con Cesare. A lasciare particolarmente spiazzati i commensali, però, sarà il suo aspetto, che sarà parecchio diverso a quello a cui erano tutti abituati.