Oroscopo 1 ottobre 2020: Leone e Capricorno dinanzi una scelta

L’Oroscopo del 1 ottobre annuncia ai Leone e ai Capricorno che potrebbero trovarsi dinanzi una scelta molto importante. Gli Scorpione vanno controcorrente

Previsioni 1 ottobre 2020 da Ariete a Vergine

Ariete. Momento molto interessante dal punto di vista lavorativo. Se state pensando di cambiare attività o siete alla ricerca, presto potrebbero arrivare delle interessanti novità. In amore, invece, non ci sono grossi cambiamenti in vista. Cercate di non essere troppo esigenti.

Toro. Il segreto per arrivare a fine giornata senza troppe complicazioni è quello di mantenere la calma. Non agitatevi e, soprattutto, non abbiate fretta. Non impegnate la vostra mente con troppe cose, o rischierete di non portarne a termine neppure una. In amore siate più accondiscendenti.

Gemelli. Dopo un periodo alquanto scintillante in amore, adesso arriva una piccola battuta d’arresto. Forse state correndo un po’ troppo, pertanto, è il caso di valutare attentamente le prossime mosse. Usare l’istinto in amore non è sempre una cosa giusta. Nel lavoro dovete essere più meticolosi.

Cancro. Non è mai troppo tardi per cambiare idea e per chiedere scusa. Se avete avuto dei diverbi in famiglia o in amore, questo è il momento adatto per recuperare e farvi perdonare. In campo lavorativo sono in arrivo delle novità, ma prima di tirare un sospiro di sollievo dovete superare qualche piccolo ostacolo.

Leone. In questo momento avrete una certa difficoltà a conciliare amore e lavoro. L’Oroscopo del 1 ottobre vi annuncia che potreste trovarvi dinanzi una scelta. Il lavoro potrebbe darvi qualche preoccupazione in più. Cercate di non riversare sul partner le vostre insoddisfazioni.

Vergine. Molti di voi si accingono a vivere un periodo molto emozionante e, al contempo, diverso da quello precedente. Non spaventatevi se all’inizio potreste risultare un po’ confusi. Novità anche sul lavoro. prendete di buon grado i cambiamenti e lasciatevi guidare dall’istinto.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, questo potrebbe non essere il momento più adatto per avanzare troppe pretese. Cercate di essere un po’ più flessibili. In amore, invece, vi accingete a vivere un momento alquanto tranquillo. Non trascurate le amicizie.

Scorpione. Oggi potreste avere la sensazione di essere troppo più scaltri e veloci di chi vi circonda. Questo vi rende astuti e audaci ma, allo stesso tempo, anche un po’ frustrati e incompresi. Cercate di sfruttare al meglio questo transito specie in campo lavorativo. Potreste risolvere un problema molto prima degli altri.

Sagittario. L’Oroscopo del 1 ottobre denota la presenza di qualche piccolo intoppo sul lavoro. Avete troppe cose da fare. Per indole avete la malsana abitudine di accettare più incarichi contemporaneamente e questo potrebbe provocarvi un po’ di stress. Momento di rivelazioni in amore.

Capricorno. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi dinanzi una scelta importante. Se essa riguarderà il lavoro cercate di ponderare attentamente tutti i pro e i contro. Se, invece, essa dovesse avere a che fare con l’amore, non pensateci troppo, siate più istintivi e seguite il vostro cuore.

Acquario. Siete stanchi di dover aspettare gli altri. Questo è il momento dell’azione, pertanto, se avete in mente un progetto, andate avanti senza curarvi di nessuno. In amore ci sarà una certa sintonia con il partner specie verso la fine della settimana. Valutate eventuali nuove proposte che si presenteranno sul lavoro.

Pesci. Attenzione a qualche piccola discussione. L’Oroscopo del 1 ottobre vi annuncia che potrebbero sorgere dei disguidi con colleghi o amici. Cercate di mantenere la calma e di evitare di esporvi troppo. In amore, invece, non commettete gli stessi errori del passato, cercate di fare tesoro dell’esperienza.