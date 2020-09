Sara Affi Fella ha partorito, Francesco Fedato dà l’annuncio sui social: “Benvenuto Tommaso” (FOTO)

Era da settimane che molti utenti stavano inondando di domande Sara Affi Fella in merito al momento in cui avrebbe concluso la sua gravidanza e, finalmente, questo momento è arrivato, la ragazza ha partorito. A dare l’annuncio ufficiale della notizia è stato il compagno dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Francesco Fedato, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha annunciato la nascita del suo primogenito. Sara, per il momento, non è ancora riuscita a proferire parola, ma vediamo tutti i dettagli.

Francesco annuncia che Sara ha partorito

Ieri sera, martedì 29 settembre, Sara ha pubblicato una foto su Instagram in cui ha spiegato di essere in clinica. Tutti i fan, allora, hanno cominciato ad inondarla di domande. Dopo diverse ore, è arrivato l’annuncio: Sara Affi Fella ha finalmente partorito. Francesco Fedato ha dato il benvenuto al suo primogenito attraverso una IG Stories. Il calciatore ha annunciato anche il nome che hanno scelto per loro figlio, ovvero, Tommaso.

Ricordiamo che Sara era stata un po' reticente sulla questione. La ragazza, infatti, aveva detto di essere ancora molto indecisa sul nome e che lo avrebbe comunicato solo alla nascita. In un primo momento si era pensato che la fanciulla avrebbe dato alla luce il suo bambino a Gozzano, in Piemonte, dove l'ex tronista vive attualmente con il suo fidanzato. In realtà, però, le cose sono andate diversamente.

La Affi Fella era sola?

Sara Affi Fella, infatti, ha partorito presso la clinica Villa Del Sole a Caserta, forse per stare accanto alla sua famiglia. La ragazza, almeno per il momento, non ha proferito parola in merito. Ciò che si sa è che Tommaso è nato il 30 settembre rendendo felicissimi i suoi genitori. Sara si è limitata a condividere la IG Storie pubblicata dal suo fidanzato senza fornire ulteriori dettagli.

Il piccolo, però, sembra sia nato con qualche settimana di anticipo. La Affi Fella, infatti, aveva spiegato che il parto sarebbe dovuto avvenire verso metà ottobre, ma così non è stato. Tommaso aveva fretta di uscire per poter conoscere i suoi genitori. In realtà non sappiamo neppure se Francesco fosse presente durante il parto in quanto Sara aveva rivelato che era fuori per lavoro e sarebbe tornato solo in procinto del lieto evento. Dato che esso è stato anticipato, bisogna capire se il ragazzo sia riuscito a presenziare.