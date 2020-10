Andrea Zelletta vicino a Matilde al GF Vip, Natalia Paragoni lancia frecciatine sui social: “Non capisco…” (FOTO)

In questa edizione del GF Vip, Andrea Zelletta sembra essersi avvicinato parecchio a Matilde Brandi e questo sta generando un po’ di sgomento per Natalia Paragoni. La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si sta comportando in modo alquanto criptico sui social.

Questa notte ha pubblicato una IG Stories in cui si è detta perplessa. La protagonista, però, non è stata molto esplicita in merito alla situazione, per questo ha generato ancora più sgomento. I fan hanno cominciato a fare delle insinuazioni che hanno turbato l’ex corteggiatrice. Vediamo cosa è successo.

La frecciatina di Natalia su Andrea Zelletta

La sintonia esistente tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi sembra innegabile, ma cosa penserà di tutto questo Natalia Paragoni? La ragazza si sta comportando in modo un po’ ambiguo, in quanto commenta difficilmente le dinamiche che si verificano in casa. La scorsa notte, la ragazza ha lasciato un commento alquanto criptico in quanto ha detto: “Non capisco”. Molti utenti hanno interpretato queste parole come una palese frecciatina a quanto si sta verificando nella casa del GF Vip.

Le conclusioni affrettate tratte dai fan, però, hanno infastidito Natalia che, infatti, ha aggiunto altri dettagli. La ragazza ha pubblicato un post in cui è presente una sua foto. Nella didascalia, poi, ha aggiunto che le persone quando non capiscono inventano storie assurde. Con questo commento la protagonista è come se avesse voluto smentire le insinuazioni fatte dalla maggior parte degli utenti. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo della Paragoni

Diverse persone, però, hanno commentato muovendo altre accuse contro la ragazza. Se Natalia Paragoni non avesse voluto sollevare polemiche su Andrea Zelletta e la Brandi, avrebbe potuto completare la frase senza lasciare cose in sospeso. L’ex corteggiatrice ha risposto ed ha aggiunto che non è responsabile di ciò che deducono gli altri. Lei crede di non aver fatto assolutamente nulla, per tale motivo non capisce la causa di tutto questo sgomento sul web.

Ad ogni modo, questa spiegazione non ha convinto molto i fan che, infatti, continuano a sostenere che la ragazza si sia ingelosita per il comportamento assunto dal suo fidanzato. Considerando la forte gelosia che lei prova nei confronti di Andrea, non sarebbe affatto strano se si fosse innervosita dopo aver compreso la complicità esistente tra la showgirl e il concorrente.