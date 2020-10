Gerry Scotti favorisce un concorrente? Polemica a Caduta Libera: “Ha suggerito la risposta!”

La storia di Caduta Libera

Dopo una lunga pausa, dovuta anche all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, agli inizi di settembre è tornato nel preserale di Canale 5 Caduta Libera. Il game show condotto da Gerry Scotti è approdato sulla rete ammiraglia Mediaset nel 2015 ottenendo un grande successo a livello d’ascolti.

Per chi non lo sapesse, inizialmente il quiz tv sarebbe dovuto essere guidato da Flavio Insinna sulla prima rete del Biscione, ancora prima, era stato preso in considerazione dalla tv di Stato che fece registrare una puntata zero ad Amadeus. Solo dopo venne il format venne acquistato da Berlusconi e la storia del programma la conosciamo tutti.

Clamoroso scivolone di Gerry Scotti a Caduta Libera

La scorsa settimana, però, Gerry Scotti è finito al centro delle polemiche. Il motivo? Nell’appuntamento trasmesso mercoledì 23 settembre 2020, infatti, il pubblico è rimasto particolarmente sorpreso dal suo scivolone. Durante il quiz, il padrone di casa ha fatto il seguente quesito ad un concorrente di turno: “Valle della Svizzera che ha dato il nome a una famosa razza bovina.” A quel punto la risposta sbagliata del concorrente che ha asserito: “Emmental.”

Ma il professionista pavese, convinto di fare una battuta, alla fine senza volerlo ha suggerito la risposta corretta al concorrente. Il giudice di Tu sì que vales, infatti ha ironizzato: “Non sarà mica la Simmental?”. Gag che alla fine si è rivelata essere la risposta giusta. Colui che aveva davanti ha seguito il consiglio di zio Gerry e gli autori di Caduta Libera gli hanno dato per buona la risposta.

Le accuse del popolo del web a Gerry Scotti

Gli autori di Caduta Libera, storico game show di Canale 5, il concorrente in questione non avrebbe colto immediatamente il suggerimento di Gerry Scotti, di conseguenza è arrivato solo dopo qualche secondo alla risposta corretta. In poche parole, questa volta il conduttore pavese ha commesso una grossa gaffe, e anche sul web e sui vari social network, gli utenti si sono scatenati con delle critiche contro il professionista e il quiz tv targato Mediaset.

Una brutta tegola per il giudice di Tu sì que vales che, dopo le notizie che lo davano per certo alla conduzione di Striscia la Notizia a settembre, lui e Michelle Hunziker sono stati rimpiazzati da Ficarra e Picone.