Massimiliano Morra gay? Elisabetta Gregoraci imbarazza Adua Del Vesco: “Ma a letto era pure così?

Elisabetta Gregoraci mette in difficoltà Adua Del Vesco

La settimana scorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi aveva fatto outing per Massimiliano Morra. A distanza di qualche giorno anche Lory Del Santo ospite a Mattino 5 ha fatto intendere che il gieffino sta nascondendo qualcosa sulla propria sessualità. Successivamente Elisabetta Gregoraci ha messo in forte imbarazzo l’ex fidanzata dell’attore, ovvero Adua Del Vesco.

Le due inquiline si sono avvicinate moltissimo in questi giorni e, senza giri di parole, la soubrette calabrese le ha chiesto com’era il suo ex a letto: “Adesso non è che voglio fare la… ma a letto lui era anche così? Mamma mia Adua no, spero di no”. Ovviamente la professionista messinese si è trovata in forte difficoltà non sapendo cosa rispondere. Di certo nella puntata di venerdì, il conduttore Signorini tonerà sull’argomento.

Massimiliano Morra è gay?

Da qualche ora sul web e in televisione in molti si sono chiesti se Massimiliano Morra è gay ed è fidanzato per finta. Il giovane attore insieme alla sua ex Adua Del Vesco, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto scoppiare l’AresGate dicendo di essere stato vittima di qualcosa di molto oscuro. Su tale vicenda, grazie al loro confronto, è venuto fuori anche che molti professionisti hanno messo in scena dei flirt e storie d’amore.

Tra questi anche Gabriel Garko che da sempre ha nascosto la sua omosessualità, fino a lunedì scorso quando ha fatto coming out. Per caso Massimiliano Morra e nella sua stessa situazione? Ritornando ad Elisabetta Gregoraci ha chiesto ad Adua come fosse a letto il suo ex. A quel punto la messinese ha risposto: “No comment”.

Giovanni Ciacci parla di Massimiliano Morra

Dopo il Grande Fratello Vip 5 anche a Pomeriggio Cinque si è parlato della presunta omosessualità di Massimilano Morra. Tuttavia, un ospite ed opinionista di Barbara D’Urso ha preso le difese dell’attore dicendo di conoscere da anni la sua fidanzata.

I due, infatti, stando all’ex protagonista di Detto Fatto, starebbero insieme da tre anni, ovvero dai tempi di Ballando con le Stelle. “E se fosse gay non ci sarebbe niente di male!”, ha concluso l’uomo dal pizzetto blu. Di certo di tale argomento se ne parlerà ancora al lungo in tutte le trasmissioni Mediaset e non solo.