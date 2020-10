Antonio Logli, Sara Calzolaio: ‘Con te a fianco ce la farò’

Sara Calzolaio parlava di matrimonio con Antonio Logli già nel lontano 2008. Chi l’ha visto? ha infatti reso note alcune mail che comprovano la passione intensa tra la donna e il marito di Roberta Ragusa, ancor prima che quest’ultima scomparisse. Nei messaggi si parla già di matrimonio.

All’epoca, Sara Calzolaio era baby-sitter dei figli di Roberta e Antonio e amante di quest’ultimo: “Non riesco a immaginare la vita senza di te. So però che affronteremo dei periodi brutti per colpa di questo amore folle, ti confesso che questo mi terrorizza, ma con te a fianco ce la farò”. Sara, a questo punto, afferma di essere spaventata da molte cose, da un certo “fantasma di Lei” che a detta di Calzolaio si porterà appresso qualunque cosa farà. Sara poi si chiede se i loro parenti saranno presenti al matrimonio.

Antonio Logli: le confessioni di Sara Calzolaio

Nella sua mail, Sara Calzolaio rende noti i suoi timori e preoccupazioni: “Riuscirò a prendermi cura di te come una buona moglie sa fare? Io non ho mai comprato pantaloni per un uomo”. Sara ha paura che quello che farà potrebbe non piacere al suo amore Antonio, affermando che è giunta l’ora “di costruirmi qualcosa”. L’intenzione della donna è quella di diventare madre, ma con un uomo che possa fare da padre ai suoi figli.

“Non voglio ricordarti lei”

All’epoca di questa mail, Sara Calzolaio era ancora segretaria presso l’autoscuola Futura gestita da Antonio Logli e sua moglie Roberta Ragusa. Nella mail, la giovane esterna la sua poca simpatia nei confronti di Roberta. Sara si sente arrabbiata a essere paragonata alla moglie dell’uomo che ama: “Ho paura che tu mi lascerai, ma quando eravamo laggiù mi è sembrato che tu mi scambiassi per lei e questo non deve accadere, perché io non voglio in alcun modo ricordarti lei mi viene il vomito al pensiero”.

Antonio e Sara marito e moglie

Antonio Logli e Sara Calzolaio potranno presto realizzare il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio. Questo con il benestare dei due figli che Antonio ha avuto da Roberta: Alessia e Daniele. Come leggiamo dal portale Bigodino, il tribunale civile ha ufficializzato la morte di Ragusa e, di conseguenza, i figli potrebbero finalmente avere l’eredità tramite l’eventuale successione dei beni.

La giovane Alessia, ora divenuta una bella ragazza di 19 anni, ha dichiarato di essere felice del futuro matrimonio tra suo padre e Sara Calzolaio. La ragazza è convinta che suo padre sia innocente, affermando: “Sono felice che si sposino. Mia madre? Spero che torni”.