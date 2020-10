Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: nuovi spasimanti per Gemma e Nicola, Jessica esce con Davide

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 1 ottobre, vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Jessica. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di capire, la ragazza è molto presa dal corteggiatore Davide e non esita a mostrare il suo interesse.

Durante la messa in onda in questione, infatti, la ragazza farà anche un tatuaggio dedicato al percorso fatto con lui. In merito al trono over, invece, assisteremo all’ingresso in studio di nuovi spasimanti sia per Gemma sia per Nicola.

Oggi vedremo il tatuaggio di Jessica

Oggi a Uomini e Donne vedremo il continuo delle avventure dei protagonisti del trono classico e over. La precedente messa in onda si è conclusa con Davide, Selene e Beatrice al centro dello studio. Il ragazzo ha deciso di ballare con la seconda, reputandola molto più spontanea e sincera. Selene, invece, è stata bersagliata un po’ da tutti i presenti in studio e questo l’ha portata ad agitarsi parecchio. Nel corso della puntata odierna vedremo che Davide andrà a sedere e lascerà il posto alla collega Jessica.

Maria manderà in onda l’esterna che la ragazza ha fatto con Davide. Il ragazzo ha deciso di portarla da un tatuatore. La tronista, senza pensarci troppo su, ha deciso di farsi tatuare una piccola rana sul polso. Il motivo di questo gesto ha un duplice significato. Da un lato, la protagonista ha scelto questo simbolo in quanto ama le rane. In secondo luogo, ha voluto anche incidere sulla sua pelle il ricordo di quanto vissuto in questa esperienza.

Nuovi corteggiatori a Uomini e Donne

Una volta tornata la linea allo studio, tutti i presenti non potranno fare a meno di ammettere il palese feeling esistente tra i due. La ragazza, ormai, sembra pronta ad una scelta. Per quanto riguarda il trono over, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Gemma riceverà la visita di due nuovi spasimanti. Dopo la fine della frequentazione con Nicola e la lite con Paolo, la protagonista conoscerà due cavalieri, ma deciderà di tenerne solo uno.

Anche Vivarelli, però, verrà chiamato al centro dello studio per conoscere una donna. Quest’ultima si rivelerà essere una persona estremamente raffinata, disposta a cominciare una frequentazione con il ragazzo. Ricordiamo che quest’ultimo sta uscendo con Veronica e sembra si stia trovando anche molto bene. Accetterà di conoscere la nuova arrivata?