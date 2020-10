Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 1°ottobre: Gemma e Nicola fanno nuove conoscenze

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il quarto e penultimo appuntamento settimanale. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over assieme.

Le anticipazioni date dal noto portale web Il Vicolo delle News, rivelano che Jessica e Davide hanno fatto una bella esterna. Lei si è fatta tatuare una rana al polso. Mentre per il parterre senior scenderanno nuovi cavalieri per Gemma Galgani e nuove dame per Nicola Vivarelli

Trono classico: bella esterna di Jessica e Davide

Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, dicono che Davide e Jessica in settimana hanno realizzato una nuova esterna. Durante l’incontro il corteggiatore le ha fatto un regalo dal significato molto importante. Quest’ultimo in poche parole l’ha portata da un tatuatore facendogli disegnare una rana e lei a deciso di averne una sul polso.

Tale decisione ha provocato una serie di dubbi da parte dei telespettatori del dating show. Se il ragazzo voleva fare un regalo permanente alla persona che prova dei sentimenti in modo tale che non si scordasse di lui, perché anche lui non ha fatto la stessa cosa? Mettiamo caso che tra i due giovani non dovesse continuare la conoscenza, solo a Jessica resterebbe un ricordo difficile da disfarsi. Per caso i due si conoscevano già?

Trono over: nuove conoscenze per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, rivelano anche che per Gemma Galgani arriveranno al centro del parterre altri due cavalieri, ma la dama piemontese ne terrà solamente uno. Per il suo ex spasimante Nicola Vivarelli giungerà una signora abbastanza elegante e amante della cultura e dei viaggi.

Mentre per la giovanissima (18 anni) tronista Sophie, che ha ammesso di essersi rifatta le labbra, scenderanno dalla passarella ben cinque ragazzi nuovi. Li terra tutti? Non ci rimane che attendere l’appuntamento di oggi pomeriggio. Nel frattempo continua il grande successo a livello di ascolti. Parè che i troni congiunti funziona.