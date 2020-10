Ficarra e Picone smascherano Barbara D’Urso: “Che combina? Pinocchessa…” (VIDEO)

Barbara D’Urso non rispetta le regole anti-covid

La 33esima stagione di Striscia la Notizia ha preso al via lunedì scorso con la conduzione di Ficarra e Picone, prima volt nella versione autunnale. Il Tg satirico di Antonio Ricci è partito col botto ottenendo degli ascolti strepitosi. Nella terza puntata il programma si è occupato della stakanovista di Mediaset, ovvero Barbara D’Urso.

Nello specifico hanno mostrato un fuori onda di Live Non è la D’Urso, il talk domenicale di Lady Cologno. In quell’appuntamento Carmelita davanti alle telecamere ha chiesto alla sua ospite Gina Lollobrigida di mantenere le distanze per via del Covid-19. Ma durante la pubblicità, a telecamere spente, la professionista napoletana si è avvicinata alla celebrità per farsi una foto con lei. A quel punto Ficarra e Picone hanno usato il seguente appellativo: “Pinocchessa”.

Striscia la Notizia smaschera Lady Cologno

Il servizio di Striscia la Notizia dedicato a Barbara D’Urso è iniziato in questo modo: “Che ha combinato Barbara D’Urso?”. Chi segue da anni il Tg satirico di Antonio Ricci sa perfettamente che dalle grinfie di quest’ultimo non ha scampo nessuno. Stavolta nel loro mirino ci è finita la conduttrice di Pomeriggio Cinque che da nove mesi si vanta di dare delle regole per evitare il contagio da Coronavirus. E proprio su queste regole che la professionista partenopea ha commesso un grosso sbaglio.

Uno scivolone che il programma di Canale 5 è riuscito a trovare perché è presente ovunque. Oltre alla foto con la Lollobrigida, ad aggravare il tutto è stato il bacio sulla guancia che la la 63enne ha dato ad Andrea Piazzolla. Quindi Ficarra e Picone hanno scherzato sulla situazione, dicendo: “Di sto passo la D’Urso dovrà modificare il tormentone. I suoi programmi una volta erano col cuore ma, visto come segue le norme anti contagio, d’ora in poi saranno col Covid”. (Continua dopo il video)

Ficarra e Picone rimproverano Barbara D’Urso

Non è la prima volta che Ficarra e Picone lanciano delle frecciatine velenose a Barbara D’Urso. “Barbarella, non facciamo queste cose”, hanno detto i due comici palermitani che quest’anno condurranno eccezionalmente la versione autunnale di Striscia la Notizia. Ci sarà la replica da parte della diretta interessata alla tiratina d’orecchie da parte del Tg satirico di Antonio Ricci? A questo punto non rimane che attendere sue risposte.