Maria De Filippi rompe il silenzio sull’AresGate: “Non credo alla setta…”

Maria De Filippi dice la sua sull’AresGate

Dopo la diffida da parte di Alberto Tarallo in televisione non si parla più dell’AresGate, la vicenda uscita fuori dalla dichiarazioni fatte da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 5. Tuttavia si continua a parlare di questa storia sul web e nei giornali. Sulla storia ha voluto dire la sua anche la regina della televisione italiana, ovvero Maria De Filippi. Intervistata su Radio Capital dalla blogger Selvaggia Lucarelli, la moglie di Maurizio Costanzo ha detto: “Al Grande Fratello Vip certe volte non hanno la consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24”.

In merito alle dichiarazioni fatte dai due gieffini ed ex fidanzati, Quenne Mary ha asserito: “Non credo alla setta sinceramente, non più di tanto”. Anche Francesco Testi e Manuela Arcuri non credono assolutamente alla presenza di una setta all’interno della Ares Film, casa di produzione ormai fallita. Il primo ha detto che certe cose ascoltate al GF Vip 5 gli fanno ridere, mentre l’attrice di Latina si è espressa così: “Hanno detto cose pesantissime, sono senza parole”.

Queen Mary non crede alla presenza di una setta

Intervistata da Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, Maria De Filippi attualmente impegnata anche con le registrazioni di C’è Posta per Te, ha detto la sua sull’AresGate scoppiato all’interno della casa del GF Vip 5.

“Quello che a volte mi dispiace è che sembra che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c’è sotto niente, mentre altre volte ci sono aspetti che appartengono a tutti gli ambiti lavorativi”, ha ribadito la professionista pavese. Come detto prima, l’intera storia non può più essere menzionata in tv per una diffida da parte di Alberto Tarallo.

Francesco Testi duro con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

A dire la sua sul caso AresGate non è stata solamente Maria De Filippi che è intervenuta telefonicamente alla trasmissione radiofonica di Selvaggia Lucarelli su Radio Capital. Giorni prima anche Francesco Testi aveva espresso il suo giudizio. L’ex concorrente del Grande Fratello che per anni ha lavorato per l’Ares Film ha sbottato sui suoi canali social dicendo: “Non butto però mer*a addosso perché in quel piatto io ho mangiato”.

Ovviamente si tratta di una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti dei due colleghi Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. E a proposito di quest’ultimo, la loro lite avvenuta anni fa venne studiata a tavolino.