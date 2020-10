Maria De Filippi ‘tradisce’ Mediaset: il sabato sera non guarda Tu sì que vales ma la concorrenza

Maria De Filippi ospite a Le Mattine su Radio Capital

Oltre ad essere impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Tu sì que vales, Maria De Filippi trova il tempo anche per rilasciare delle interviste. In questo casa la professionista pavese ha risposto alle domande di Selvagia Lucarelli, conduttrice di una trasmissione radiofonica ‘Le Mattine’, su Radio Capital. La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto delle confessioni sorprendenti non solo sulla vicenda AresGate venuta fuori all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, ma anche di quello che guarda in televisione il sabato sera.

Ricordiamo che la blogger è anche giudice di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Per tale ragione, la giornalista ha voluto stuzzicare Queen Mary chiedendole apertamente se guarda Tu sì que vales oppure la trasmissione concorrente.

Queen Mary il sabato sera guarda Ballando con le Stelle

Intervenuta a Le Mattine su Radio Capital, Maria De Filippi ha chiarito che lei e Milly Carlucci sono contro solo il sabato sera, il resto della settimana si vogliono bene. Poi la confessione inattesa, ovvero che segue Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. “Io guardo su e giù. Tu non puoi ma io sì, quindi guardicchio da una parte e dall’altra”, ha detto Queen Mary facendo intendere di gradire molto il talent di danza in onda su Rai Uno.

Non segue tutto l’appuntamento, ma fa zapping tra una trasmissione televisiva e l’altra. Ovviamente la professionista Mediaset riesce a farlo perché Tu sì que vales è un format registrato precedentemente, mentre Milly Carlucci va in onda in diretta.

Milly Carlucci glissa su Tu sì que vales

E se Maria De Filippi ha fatto un primo passo di distensione nei confronti della collega, non si può dire lo stesso per Milly Carlucci. Quest’ultima, infatti, la settimana scorsa è stata ospite nel primo appuntamento stagionale di Tv Talk. Parlando col conduttore Massimo Bernardini, la professionista abruzzese ha espresso un suo giudizio su Ballando con le Stelle 15.

La donna ha glissato alle domande che il padrone di casa le ha fatto sugli ascolti super di Tu sì que vales, cambiando argomento. Per caso la Carlucci non ha ancora digerito il rifiuto della De Filippi di andare ospite nel suo format?