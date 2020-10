DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 3 ottobre: Emre costretto a dire addio a Leyla

Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca campione d’ascolti dell’estate di Canale 5. E se il protagonista Can Yaman al momento è in Italia per registrare una sorpresa e un’intervista, la serie tv è giunta a metà della messa in onda.

Le anticipazioni del prossimo episodio rivelano che Sanem confesserà alla madre di amare Can e i due sono fidanzati. Il fotografo comunicherà ai suoi dipendenti della storia con Aydin, mentre quest’ultima combinerà un nuovo pasticcio ai danni dell’uomo che ama.

Sanem racconta tutta la verità alla madre

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 3 ottobre 2020, svelano che il rapporto tra Emre e Leyla si farà sempre più forte. Per tale ragione tra i due ragazzi scatterà un altro bacio. In questo caso la perfida Aylin assisterà alla scena e non esiterà a ricattare il suo ex fidanzato, perché lasci la sua segretaria.

La dark lady non perderà tempo a minacciarlo dicendogli che se non farà quello che dice lei darà a Can una registrazione che prova che lui si è accordato con Enzo Fabri e con la sua assistente Mine. Per tale ragione, il secondogenito di Aziz si vedrà costretto a lasciare definitivamente Leyla, dicendole di voler limitare il rapporto con lei alla sfera lavorativa. Ovviamente alla sorella maggiore di Sanem spezzerà il cuore.

Sanem rompe un oggetto prezioso di Can

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem confesserà alla madre Mevkibe che i pettegolezzi sul suo presunto fidanzamento con Can erano veri. In un primo momento la donna sarà in collera, perché la figlia e il fotografo le hanno mentito spudoratamente, ma poi accetterà la situazione. Tuttavia la donna vorrà parlare con Can, per sapere quali intenzioni abbia con la sua secondogenita.

Anche il fotografo deciderà di poterla annunciare in ufficio la sua storia d’amore con la Aydin, in modo che gli altri suoi collaboratori la smettano di parlare a vanvera di loro. Le anticipazioni dicono anche che il rapporto tra Sanem e Can potrebbe in incrinarsi per la sbadataggine della giovane aspirante scrittrice. Infatti la stessa romperà accidentalmente una delle pietre a cui il Divit è tanto affezionato.