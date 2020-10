Can Yaman rifiuta Barbara D’Urso e sceglie la ‘concorrenza’

L’attore e protagonista della serie turca ritorna in Italia ma non al Live Non è la D’Urso

Dalle notizie che sono circolate dal web e i social network, possiamo dire che il protagonista di Daydreamer, Can Yaman è tornato in Italia. Dopo il grande successo della fiction turca, il protagonista de Le ali del sogno, è pronto a far emozionare ancora le sue fan, in attesa di vederlo in qualche programma. Ma dove sarà ospite il bel modello?

Possiamo confermare che Can ha fatto letteralmente impazzire tutte le donne italiane. Bello, alto, affascinante e con tanto talento: questo è quello che pensano le italiane. Dopo l’intervista rilasciata a Barbara D’Urso alcuni mesi fa, il giovane è pronto a raccontarsi di nuovo ma questa volta non dalla conduttrice partenopea.

Can Yaman rifiuta l’invito di Barbara D’Urso

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Can Yaman abbia rifiutato per la seconda volta l’invito di Barbara D’Urso al Live – Non è la D’Urso. Se questa notizia trovasse conferma, sarebbe un vero smacco alla conduttrice Mediaset, che tanto aveva osannato il ritorno del bellissimo attore in una delle sue trasmissioni.

Per quanto riguarda gli altri programmi della rete, è confermata la presenza di Can Yaman in una delle puntate di C’è posta per te. Infatti ribadiamo che uno dei motivi della sua partenza per l’Italia è stato l’invito di Maria De Filippi all’interno del suo programma. In un primo momento era in dubbio la partecipazione dell’attore a Verissimo.

Invece, poche ore fa è arrivata la conferma. Il bellissimo Can Yaman sederà nel salotto di Silvia Toffanin. Alcune fan lo hanno beccato in ambergo e hanno registrato un breve video del modello. Tanta emozione ma anche tanta attesa, nel rivederlo presto in tv. Ecco il video.

Il misterioso incontro di Can con il regista Ferzan Ozpetek

Can Yaman è tornato in Italia. Uno dei suoi appuntamenti più importanti è l’incontro con il regista Ferzan Özpetek. I due di sicuro avranno parlato di uqalche progetto cinematografico e molto probabilmente sarà coinvolto proprio l’attore turco. D’altronde lo stesso Ferzan Özpetek aveva speso parole di apprezzamento per il protagonista di Daydreamer, in occasione della presentazione del suo libro Come un Respiro: Lo voglio far lavorare perchè ha quella cosa più degli altri… poi lui è uno interessante e sta diventando anche più interessante ed è cambiato, anche fisicamente dopo che ha ascoltato i miei consigli e sta molto meglio”.