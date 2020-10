Can Yaman ritorna in Italia ma rifiuta Live Non è la D’Urso: smacco a ‘Barbarella’

Can Yaman a Roma per registrare C’è Posta per Te

Dal prossimo gennaio in prima visione su Canale 5 andranno in onda le nuove puntate di C’è Posta per Te, una versione riadatta per via dell’emergenza sanitaria in atto. In queste settimane Maria De Filippi ha iniziato a fare le registrazione e tra i vari ospiti invitati c’è anche Can Yaman, protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno e Bay Yanlis. Il bel attore turco farà ritorno al popolare people show a distanza di un anno, infatti nel 2019 aveva fatto una sorpresa ad un’altra famiglia italiana.

In quell’occasione il 30enne aveva dato dimostrazione di avere un grande cuore e di avere una padronanza della lingua italiana. A gennaio dell’anno scorso il ragazzo aveva raccontato anche di aver studiato Giurisprudenza e di aver successivamente intrapreso la carriera d’attore.

L’attore turco rifiuta di partecipare a Live Non è la D’Urso

Dopo aver registrato la sorpresa a C’è Posta per Te nel pomeriggio di mercoledì 31 settembre 2020, Can Yaman ha lasciato la Capitale per raggiungere Milano. Infatti nella giornata di giovedì il bel attore turco si recherà a Cologno Monzese per registrare l’intervista a Verissimo.

Una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere sabato 3 ottobre 2020 intorno alle 16, proprio dopo la messa in onda di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Ma stando a Dagospia, il 30enne avrebbe rifiutato l’invito di Barbara D’Urso a partecipare a Live Non è la D’Urso, in diretta nella serata del 4 ottobre. Per qale ragione? Al momento il sito diretto da Roberto D’Agostino non ha dato altre informazioni a riguardo.

Can Yaman e l’ospitata nel 2019 a Live Non è la D’Urso

Ricordiamo che l’anno scorso, dopo aver partecipato a C’è Posta per Te di Maria De Filippi, Can Yaman aveva accettato l’invito di Barbara D’Urso a Live. In quell’occasione aveva parlato del rapporto con sua madre ma anche quello con la nonna.

Inoltre aveva confidato al pubblico di Canale 5 delle fan che lo seguono in qualsiasi posto, del suo prototipo della donna ideale e, infine, del fatto che ha studiato in un liceo italiano. In più era entrato nello studio di Live Non è la D’Urso con del tiramisù che aveva donato alla padrona di casa. Ovviamente questo rifiuto non piacerà sicuramente a Lady Cologno.