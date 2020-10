Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: “Voglio fare l’amore con te” (VIDEO)

Clamorosa confessione di Pierpaolo su Elisabetta Gregoraci in casa

Nella casa del Grande Fratello Vip sembra stia nascendo davvero qualcosa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’ex compagna di Flavio Briatore prima di entrare in casa ha dichiarato di voler vivere questa esperienza a pieno senza timori e paure di sbagliare.

La relazione con Flavio non è stata semplice e lo ha ammesso la stessa Elisabetta Gregoraci in alcune confidenze con la Orlando. Nelle ultime settimane, però, la gieffina sembra si sia molto avvicinata all’x velino di Striscia la notizia. Tra i due come si è visto in un video pare ci sia stato anche un bacio a stampo e lei sembra voler cedere alle avance… A confermare tale ipotesi proprio una dichiarazione recente di Pierpaolo. Ecco cosa ha confessato.

Sta nascendo la prima coppia al GFVip?

Elisabetta Gregoraci a due settimane dall’inizio del GF Vip 5 ha ceduto alla corte di Pierpaolo Pretelli. Ieri i 2 erano in piscina e sembra che l’ex di Flavio Briatore abbia fatto una confessione al velino. Il giovane ha raccontato tutto a Matilde Brandi: “Lei mi ha detto una cosa, mi f a’voglio fare l’amore con te’“. Tra la show girl calabrese e l’ex velino pare stia nascendo davvero qualcosa ma quando lei verrà a sapere che Pierpaolo ha spifferato tutto a Matilde di sicuro non la prenderà bene. (Continua dopo il video)

Le parole di Flavio Briatore sull’ex moglie

Nell’attesa di vedere cosa succederà tra Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci possiamo dire cosa di sicuro pensa Briatore della ex. Ritornando alle confessioni della show girl e conduttrice televisiva, fatte a Stefania Orlando in casa sul suo passato, possiamo dire che Flavio non l’ha presa bene. “Se vuole essere autonoma, allora può rinunciare a quello che le passo, ha dichiarato il noto imprenditore a Il fatto quotidiano.

A lui, inoltre, sembra assurdo che l’ex moglie possa essersi considerata infelice in passato: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…“. La Gregoraci ha detto anche che non riusciva ad essere indipendente con l’ex marito. Ma questa affermazione a quanto pare non gli è andata proprio giù: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”.

La stoccata finale, di Briatore arriva sull’assegno che le versa e senza misure conclude l’intervista in maniera provocatoria invitandola a rinunciare ai soldi che riceve da lui, se proprio vuole dimostrare di essere autonoma. I due hanno comunque trovato un buon accordo per stare con il figlio Nathan Falco: “Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro fig