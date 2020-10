Adriana Volpe riponde a tono alla Elia: intervista fasulla! Ecco le prove…

Antonella Elia ed Adriana Volpe, sono state coinquiline nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Quel legame instaurato nella casa di Cinecittà sembrava esser così saldo da poter essere coltivato anche al di

fuori degli studi Mediaset.

E invece , in alcune interviste, la Elia ha mostrato un certo astio nei confronti della conduttrice, il che farebbe pensare che uscite dalla casa, il loro rapporto si fosse freddato fino ad inciampare nell’astio. Ma Adriana Volpe ha voluto rispondere alle accuse , con delle prove, pubblicate proprio attraverso i social.

Antonella Elia: “Adriana è un’amica fasulla”

Antonella Elia, sta balzando da un reality all’altro con una certa agilità. Ed in questo momento, dopo Temptation Island, si trova al fianco del conduttore del GFVip 5, Alfonso Signorini, come opinionista. Nelle dirette del reality, ma anche nelle interviste rilasciate, Antonella non le manda certo a dire. Anzi, a poco a poco si sta togliendo le pietruzze dalla scarpa, con chiunque. Ed è così, che in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la ragazza di “Non è la rai” ha punzecchiato anche la sua ex compagna d’avventura al GF, Adriana Volpe.

In particolare, Antonella Elia lamenta la mancata presenza della conduttrice al di fuori del reality, accusandola di essere non solo sparita, ma anche poco corretta. Stando a quanto riportato dai giornali alla domanda “Ha nostalgia di Adriana volpe?”, Antonella Elia ha dichiarato : “Guardi, una volta uscite dal GF Vip, le nostre strade si sono separate. Le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semi- permanente ma non mi ha risposto” . Ma non è finita qui : “le ho chiesto di incontrarci ma non ha mai visualizzato i messaggi” .

Adriana Volpe non ci sta! La verità su Antonella Elia

La conduttrice tv Adriana Volpe, non si è lasciata certo attaccare dalla signora Elia. Anzi, è proprio sui social che ha voluto mostrare tutte le prove, e la sua verità, scardinando in toto le dichiarazioni di Antonella.

Adriana, ha smentito ogni accusa di Antonella Elia con un video social, mostrando ai fan i messaggi che le due si erano mandate nei mesi dopo il Gf Vip. La conduttrice, ha mostrato le risposte ad i messaggi inviati dalla Elia, ma non solo, ha riprodotto anche gli audio che le due della tv si erano scambiate.

E per di più a dimostrazione della realtà dei fatti, Adriana ha fatto notare ad i seguaci che a scrivere alla Elia per un incontro era stata proprio lei, senza ricevere una risposta dalla signora di “non è la RAI”. Fatta chiarezza sulla questione, Adriana incalza “L’amicizia è una cosa seria, e va curata… magari anche con un po di fosforo”.

Ed aggiunge, punzecchiando la Elia “ Io ho scritto a lei, ad Alfonso Signorini e a Pupo, per l’inizio del Gf vip, senza ricevere risposta. Io il mio debutto l’ho fatto il 9 giugno con “ogni mattina” , ma non ho ricevuto alcun messaggio. E’ così che fanno le amiche?”.