Tommaso Zorzi dà dello stro**o a Pupo e minaccia di lasciare il GF Vip 5: il motivo

Tommaso Zorzi sbotta contro Pupo

Qualche giorno fa, in occasione della puntata del lunedì, il concorrente Tommaso Zorzi è stato rimproverato in diretta tv da Alfonso Signorini. Il motivo? Al conduttore non è piaciuta assolutamente una battuta che ha fatto sul coming out di Gabriel Garko avvenuto nella serata di venerdì. Subito dopa anche l’opinionista Pupo ha rimproverato l’influencer, chiedendogli di evitare in futuro di fare delle battute del genere.

Tutto il clima che si è venuto a creare non è piaciuto per niente al diretto interessato, il quale si è sfogato con la coinquilina Stefania Orlando. Il ragazzo ha attaccato duramente Enzo Ghinazzi, e subito dopo non ha detto la sua intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5: “Pupo è stato uno stro**o…Non sono stati giusti con me…Ci sono rimasto malissimo…Sto riflettendo se rimanere o no…”. Zorzi ha confessato anche che se dovesse subire altri attacchi dal direttore di Chi e dai suoi opinionisti, lui farebbe le valigie: “Non ho voglia di farmi rovinare la reputazione…”.

L’influencer minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip 5

Dopo lo sfogo con Stefania Orlando, dopo qualche ora, parlando con gli altri inquilini della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha affrontato ancora una volta la faccenda. L’influencer non ci sta, affermando che lunedì sera sono state dette cose esagerate sul suo conto: “Io omofobo? Ma dai, sono state dette cose esagerate nei miei confronti…Io ero distrutto…”.

L’ex concorrente di ‘Riccanza’ ha successivamente detto di non capire per niente cosa abbia dichiarato di così grave con quella battuta sul coming out che Gabriel Garko ha fatto venerdì sera al reality show di Canale 5.

Tommaso Zorzi deluso dagli autori del GF Vip 5

Ma non è finita qui, infatti subito dopo Tommaso Zorzi ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti degli autori e la redazione del Grande Fratello Vip 5. L’influencer è molto arrabbiato con quest’ultimi perché secondo lui avrebbero dovuto montare i filmati con tutte le cose belle che ha detto in favore del mondo LGBT: “Quante volte ho parlato di diritti civili? Quando ho parlato su Platinette e la Cuccarini. Se monti una clip metti tutto…”.

In poche parole l’inquilino della casa più spiata d’Italia sembra essere contrariato per il rimprovero subito in diretta prima da Alfonso Signorini e successivamente da Pupo. Si tornerà a parlare di tutta la vicenda nel prossimo appuntamento del reality show?