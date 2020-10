Oroscopo 2 ottobre 2020: sorprese in amore per Vergine, nuove conoscenze per Scorpione

L’Oroscopo del 2 ottobre invita i nati sotto il segno della Vergine a tenere gli occhi aperti perché potrebbero arrivare delle interessanti novità in amore. Gli Scorpione, invece, farebbero bene ad uscire un po’ di più

Previsioni 2 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da momenti di tensione, alternati a sprazzi di euforia. Siete molto vulnerabili, pertanto, non è il momento di prendere decisioni azzardate. In amore siete un po’ suscettibili, questo potrebbe provocare un po’ di discussioni. Mantenere la calma e siate cauti sul lavoro.

Toro. Momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi potreste ricevere qualche bella sorpresa in questo ambito. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci saranno delle decisioni da prendere e, soprattutto, dei conti da fare. Cercate di non fare spese eccessive.

Gemelli. La calma è la virtù dei forti. Cercate di non prendere decisioni affrettate, specie per quanto riguarda il lavoro. Ponderate attentamente eventuali nuove proposte. L’Oroscopo del 2 ottobre vi esorta a non arrendervi e a continuare a lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro. In campo amoroso potrebbe nascere qualche piccola discussione dovuta alla troppa gelosia. Nel lavoro, invece, dovete essere un po’ più pratici e meno problematici. Solitamente non piacciono persone che rimuginano troppo sulle cose ed hanno difficoltà a risolvere in fretta eventuali problematiche.

Leone. L’amore procederà senza troppi intoppi, ma non date nulla per scontato. Troppe volte tendete a sottovalutare il partner credendo di essere la parte dominante del rapporto. Proprio questa consapevolezza, però, potrebbe essere la vostra croce. Nel lavoro state alla larga dalle persone negative.

Vergine. Alcuni di voi potrebbero inaspettatamente trovarsi coinvolti da una relazione su cui non avevano scommesso nulla. Questo potrebbe destabilizzarvi ma, allo stesso tempo, eccitarvi parecchio. A lavoro bisogna prendere delle decisioni. Forse è arrivato il momento di una promozione.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ciò che per voi ha un determinato valore non implica necessariamente che lo abbia anche per gli altri. Particolarmente nella giornata odierna dovete cercare di scindere l’oggettivo dal soggettivo. Le decisioni prese in questo periodo potrebbero essere dettate solamente dalla sfera emotiva, pertanto, siate cauti se le vostre scelte condizioneranno il vostro futuro.

Scorpione. L’Oroscopo del 2 ottobre vi esorta a fare nuove conoscenze. Questo è un periodo in cui avrete una certa tendenza ad annoiarvi facilmente di cose o persone. Siete alla continua ricerca di stimoli e di nuove esperienze. Nel lavoro siete risoluti e testardi. In amore cercate di non sottovalutare quello che avete.

Sagittario. Questo è il momento giusto per fare un po’ di economia. Evitate le spese non necessarie, molto presto potreste avere bisogno di denaro. In amore tutto procederà senza troppi intoppi. Se siete single potreste fare dei nuovi incontri in questi giorni. Uscite il più possibile.

Capricorno. La paura di fallire potrebbe impedirvi di agire rischiando di perdere qualche bella occasione. Cercate di essere un po’ più audaci specie nel lavoro. Per quanto riguarda l’amore, invece, l’Oroscopo del 2 ottobre vi dice che se sentite il bisogno di rifugiarvi dalla persona amata, non abbiate timore a farlo. Essere chiari è la miglior cosa in questo momento.

Acquario. In questo periodo siete un po’ distratti nel lavoro. Cercate di non perdere la concentrazione. In amore ci vuole cautela. Oggi e domani potrebbero nascere delle discussioni, specie se siete vincolati a relazioni con segni d’aria. Se, invece, siete single, cercate di essere meno esigenti.

Pesci. Novità per quanto riguarda l’amore. Sia per le coppie sia per i single sono in arrivo dei colpi di scena. Chi è vincolato ad una relazione da molti anni potrebbe arrivare a compiere passi decisivi. I single, invece, potrebbero fare delle nuove ed interessanti conoscenze in questi giorni.