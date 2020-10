Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: Gemma mollata, Lucrezia fa una scelta

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani sarà nuovamente al centro di un acceso dibattito. La dama sta conoscendo Paolo e proprio ieri è stata mandata in onda la puntata in cui sono arrivati due nuovi cavalieri.

Le delusioni, però, sono dietro l’angolo, in quanto vedremo che la protagonista riceverà un altro bel due di picche. Restando sempre in tema di trono over, Armando continuerà a generare il caos nel percorso di Gianluca. Vediamo tutti i dettagli.

Brutto colpo per Gemma oggi pomeriggio

La puntata di Uomini e Donne di oggi pomeriggio, venerdì 2 ottobre, sarà incentrata principalmente su Gemma. Come di consueto, Maria De Filippi comincerà con il mandare in onda il solito filmato contenente lo sfogo della torinese. Quest’ultima, dopo la precedente registrazione, si è lasciata andare con la redazione. Nello specifico, la dama si dirà parecchio insoddisfatta del comportamento di Paolo. Inoltre, non mancheranno le velate frecciatine contro Tina Cipollari.

Ad ogni modo, dopo la messa in onda del filmato, la linea passerà allo studio, dove la Galgani farà un’amara scoperta. Paolo, infatti, verrà chiamato in causa e spiegherà di non essere più intenzionato a proseguire la conoscenza della torinese. Il cavaliere è stato accusato di non provare realmente interesse per la protagonista, ma di essere venuto in studio solo per visibilità. Lui ha smentito e, nella puntata di oggi, confesserà di non essere attratto da Gemma.

La scelta di Lucrezia a Uomini e Donne

Questa decisione, ovviamente, farà sollevare un polverone. In molti si scaglieranno contro di lui accusandolo di aver messo in scena solo una farsa. Anche la Galgani non potrà fare a meno che trovarsi d’accordo con il pensiero dei presenti. Tina, invece, non riuscirà a trattenere l’entusiasmo nell’assistere ad un nuovo rifiuto per la settantunenne. Cambiando protagonisti, invece, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Armando continuerà ad uscire con Lucrezia, nonostante Gianluca le abbia dato un ultimatum.

La ragazza sarà ancora parecchio confusa ma, nel corso della messa in onda, farà una scelta inaspettata. Quando Maria De Filippi le chiederà con chi ha interesse a ballare, lei sceglierà il napoletano. Questo incrinerà definitivamente il rapporto con il giovane tronista? A fronte di una corteggiatrice indecisa, però, ce ne sarà un’altra che dirà di avere idee molto chiare. Camilla, infatti, abbandonerà il trono di Davide per dedicarsi solo a Gianluca.