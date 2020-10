Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 2 ottobre: la scelta di Lucrezia, Gemma in solitudine

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio, venerdì 2 ottobre 2020 alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios della Capitale? Ancora una volta possiamo darvi alcune anticipazioni grazie al sito Il Vicolo delle News, sempre informato sulla storica trasmissione Mediaset.

Le anticipazioni dicono che il si tornerà va parlare sia del Trono classico che il parterre senior. Gemma Galgani verrà definitivamente mollata dai suoi corteggiari, mentre Lucrezia farà la sua scelta sorprendendo tutti i presenti. Per avere altre informazioni dettagliate vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Spoiler del Trono over: Gemma Galgani di nuovo da sola

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, svelano che come di consueto si inizierà con uno sfogo post puntata di Gemma Galgani dietro le quinte. Inoltre la dama torinese avrà un ennesimo scontro con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. In studio ci saranno numerose scintille tra le due.

Successivamente la padrona di casa Maria De Filippi chiamerà al centro del parterre Paolo che ammetterà di non voler più uscire con la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino perchè non gli piace più. Decisione che scatenerà le risate da parte della storica opinionista Tina Cipollari.

Continua il triangolo amoroso, arriva una scelta inattesa

Le anticipazioni della puntata odierna delle 14.45, fornite da Il Vicolo delle News, svelano anche che al centro studio si accomoderà Aurora. Quest’ultima comunicherà la sua decisione di bloccare la sua frequentazione con un cavaliere. Mentre anche l’imprenditore napoletano Armando Incaricato che sarà come sempre fonte di grandi discussioni nel dating show di Maria De Filippi. Infatti sta continuando il triangolo amoroso tra Armando-Gianluca-Lucrezia.

La corteggiatrice sceglierà, nel momento in cui la conduttrice glielo chiederà, di danzare con l’uomo partenopeo. Nicola in settimana è uscito con Veronica. Per il 26enne Vivarelli arriveranno tre ragazze ma lui le eliminerà tutte. Per il Trono classico, la tronista Lucrezia farà una scelta inattesa che lascerà a bocca aperta tutti coloro che saranno presenti all’interno dello studio 6 del centro Elios di Roma.