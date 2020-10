Denis Dosio bestemmia al Grande Fratello Vip 5: stasera sarà espulso? (VIDEO)

Denis Dosio ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 5

Nella serata di giovedì tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 erano abbastanza frizzanti grazie ad una bottiglia di spumante offerta da uno sponsor del programma. Talmente euforici che un inquilino si è fatto scappare una bestemmia: Denis Dosio. Infatti, sono in tanti i telespettatori che hanno segnalato sui vari social network la seguente esclamazione: “Dio bo*a”. Ma non è finita qui, gli altri ragazzi rendendosi conto della situazione hanno gridato in gruppo: “noooo”.

La bestemmia del giovane influencer gli è sfuggita dopo che quest’ultimo era a letto e stava raccontando alcuni avvenimenti del suo passato. Nella nuova che andrà in onda stasera, venerdì 2 ottobre 2020, il conduttore Alfonso Signorini adotterà lo stesso trattamento per coloro che fanno un’imprecazione al GF? In poche parole, Denis sarà squalificato? Il video della bestemmia in pochissimo tempo è diventato virale sul web.

Alfonso Signorini lo squalificherà stasera?

Anche se la bestemmia scappata a Denis Dosio non si sente perfettamente, a rafforzare la tesi è la reazione degli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5. Infatti, coloro che erano nella stanza del giovane influencer, dopo l’imprecazione hanno detto “noooo” di massa.

I ragazzi hanno fatto di tutto per mascherare la cosa cambiando argomento e dandosi la buonanotte, ma ovviamente i telespettatori che guardavano su Mediaset Play e sul sito si sono resi subito conto di quello che era accaduto nella camera da letto. E dire che la giornata per Dosio era iniziata nel migliore dei modi con un messaggio aereo da parte delle sua fan che vengono soprannominate ‘viziatine’. (Continua dopo il video)

il NIENTE RAGAZZI BUONANOTTEE di tommi mi spezza#GFVIPpic.twitter.com/kTCN3zuDfR — 🤸🏼‍♀️ (@raffjaman) October 1, 2020

Francesco Oppini conferma la bestemmia di Denis Dosio

La bestemmia sfuggita dalla bocca di Denis Dosio è stata successivamente confermata anche da un altro concorrente del Grande Fratello Vip 5. Infatti, Francesco Oppini, ovvero il figlio di Alba Parietti, ha detto chiaramente di averla sentita in modo limpido e chiara.

Invece l’influencer Tommaso Zorzi ha provato in tutti i modi di minimizzare il tutto in un primo momento, ma successivamente ha cercato appoggiato la tesi sostenuta dal 38enne imprenditore. A questo punto non rimane che attendere la messa in onda della nuova puntata del reality show di Canale 5.