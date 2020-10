GF Vip 5, la bomba di Adua Del Vesco: “Anche Massimiliano Morra è gay” (VIDEO)

Adua Del Vesco fa outing a Massimiliano Morra

Ebbene sì, nella serata di giovedì Adua Del Vesco ha lanciato un’altra bomba dopo le dichiarazioni sul cosiddetto caso AresGate. La giovane attrice messinese ha fatto outing per Massimiliano Morra.

Quindi, dopo il coming out di Gabriel Garko avvenuto venerdì scorsa, ora la gieffina ha fatto intendere che anche la la sua storia d’amore con il coinquilino, oltre a quella con il professionista torinese, era fasulla. La sua confessione è arrivata durante una chiacchierata con Dayane Mello e Matilde Brandi mentre si trovavano tutte e tre in cucina. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa si sono dette.

Massimiliano Morra sarebbe gay

La confessione di Adua Del Vesco è partita dopo il finto flirt tra Massimiliano Morra e Guenda Goria messo in scena dalla contessa Patrizia De Blanck. In quell’occasione l’attrice messinese ha parlato di strategie di persone per le quali prova dell’affetto e quindi ci è rimasta molto male. Durante la conversazione la professionista sicula ha detto anche: “Persone che continuano a deludermi. Ma poi lui è molto più grave di lei, gravissimo. Capite perché non potevo parlare? Ragazze però deve rimanere tutto qui”.

Ma non è finita qui, la ragazza ha dato altre indicazioni alle due gieffine. Avvicinandosi all’orecchio della Mello, le avrebbe detto sussurrando: “Lui è gay. Mi raccomando Dayane non dirlo”. A quel punto l’ex ballerina del Bagaglino le ha assicurato che può stare serena: “Tranquilla, proprio patto di sangue sui nostri figli”. Stategia della Del Vesco? Ricordiamo che ci sono molte telecamere che le osservano h24, quindi è palese che sanno di essere riprese.

La confessione di Adua a Matilde e Dayane

Quindi le dichiarazioni di Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque e Mattino 5 sembrerebbero veritiere. Infatti, ora in molti si chiedono se la fidanzata Dalila sia consapevole di essere una copertura oppure se Adua Del Vesco abbia fatto delle illazioni.

“Ma la sua ragazza lo sa? Io non ho visto innamorata questa ragazza, non vedevo amore, ho visto solo scene tra di loro”, ha detto Dayane Mello alle altre inquiline del Grande Fratello Vip 5. A quel punto l’attrice messinese ha concluso così: “Non mi far dire altre cose”. Dopo quella con Gabriel Garko anche con Morra era tutta una messa in scena? Ecco il video in questione: