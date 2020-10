Luca Onestini smonta la sua ex fidanzata: “Soleil Sorge? Il peggio della televisione” (VIDEO)

Scintille tra Luca Onestini e Soleil Sorge

Sono passati tre anni da quando Luca Onestini sceglieva Soleil Sorge a Uomini e Donne. Una scelta che ora l’ex gieffino non farebbe più stando alle dichiarazioni rilasciate a ‘Casa Chi’. I due si sono lasciati quando il ragazzo era un concorrente del Grande Fratello e in tutto questo tempo non sono mancate le frecciatine velenose da ambo le parti.

L’ex corteggiatrice in queste ultime settimane è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto nei talk di Barbara D’Urso che l’ha pure ripresa, per via della sua vita privata. Inizialmente per un presunto flirt col pilota della Moto GP Andrea Iannone, successivamente l’amicizia interrotta con Iconize. Un tipo di popolarità che secondo il suo ex non è certo un vanto, anzi tutto il contrario.

L’ex tronista duro con la modella italo-americana

Intervenuto via Sky a ‘Casa Chi’, parlando con Gabriele Parpiglia, l’ex gieffino Luca Onestini sulla sua ex Sorge ha detto: “Soleil spopola in tv? È il peggio della tv quella roba lì… sparlare degli altri, parlare di chi è andato a letto con chi…”. La settimana scorsa anche l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi era stata abbastanza dura con l’ex fidanzato. In quell’occasione la ragazza ha detto che il caro amico di Raffaello Tonon aveva più interesse per la popolarità piuttosto che stare con lei.

Una relazione brevissima, durata su per giù quattro mesi e oggi l’ex corteggiatrice è di nuovo single dopo la storia d’amore travagliata con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Mentre Onestini è felicemente fidanzato dal 2017 con la modella ceca Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3. (Continua dopo il video)

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme

Nonostante varie voci di una possibile crisi, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora una coppia felice A confermarlo è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne intervenuto via Sky a ‘Casa Chi’. Da qualche tempo i due sono lontani perché la modella è tornata nella Repubblica Ceca perché si doveva sposare la sorella, mentre l’ex gieffino impegnato per il trasloco a Bologna.

Quindi, il ragazzo ha deciso di mettere da parte la televisione per tornare a studiare Odontoiatria. Per tale ragione lui e il fratello Gianmarco hanno declinato l’invito di Alfonso Signorini a partecipare come unico concorrente al GF Vip 5.